W Stanach Zjednoczonych Marynarka Wojenna uruchomiła opcję kontraktową o wartości 1,13 mld dolarów dla Northrop Grumman na opracowanie i dostawę trzech dodatkowych samolotów testowych E-130J Phoenix II. Zwiększy to do sześciu liczbę maszyn zakontraktowanych do stworzenia przyszłej amerykańskiej powietrznej platformy łączności nuklearnej, informuje AeroTime.

Zgodnie z ogłoszeniem kontraktowym Pentagonu z 25 listopada 2026 roku umowa przewiduje projektowanie, opracowanie i dostawę trzech demonstracyjnych samolotów testowych, a także początkowy zapas części zamiennych. Zakończenie prac zaplanowano na styczeń 2030 roku. W momencie zawarcia kontraktu Marynarka Wojenna USA przeznaczyła 4,18 mln dolarów ze środków na badania, rozwój, testy i ocenę na rok fiskalny 2027.

Sześć samolotów do testów

E-130J powstaje na bazie wydłużonego samolotu transportowego C-130J-30 Super Hercules. Ma otrzymać wyposażenie misji Take Charge and Move Out, czyli TACAMO, w tym system łączności bardzo niskiej częstotliwości od Collins Aerospace. Głównym wykonawcą programu jest Northrop Grumman, a Collins Aerospace i Lockheed Martin uczestniczą w nim jako podwykonawcy.

Pierwotny kontrakt rozwojowy o wartości 3,46 mld dolarów Marynarka Wojenna USA zawarła w grudniu 2024 roku. Obejmował on trzy samoloty inżynieryjne do prac rozwojowych, opcję na kolejne trzy maszyny testowe oraz do sześciu samolotów w początkowej partii produkcyjnej. W marcu 2026 roku Northrop Grumman otrzymał także modyfikację kontraktu o wartości 225,1 mln dolarów na systemy szkolenia personelu E-130J.

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15 października 2026 roku Lockheed Martin przekazał Marynarce Wojennej USA pierwszy płatowiec C-130J-30 w zakładzie w Marietcie w stanie Georgia. Następnie ma on zostać przekazany Northrop Grumman do przebudowy. Największa część prac w ramach nowego kontraktu przypadnie na Melbourne na Florydzie — 35%, Mariettę w Georgii — 23% oraz Richardson w Teksasie — 15%.

Problemy z integracją wyposażenia

Integracja wyposażenia łączności nuklearnej z platformą Super Hercules okazała się trudniejsza, niż oczekiwano. W corocznej ocenie systemów uzbrojenia, opublikowanej 2 lipca 2026 roku, amerykańskie Government Accountability Office poinformowało, że decyzję dotyczącą produkcji małoseryjnej programu przesunięto o około rok.

Wykonawcy pracują nad zmniejszeniem masy istniejących systemów misji, aby zmieścić je w C-130J-30. Według GAO biuro programu twierdziło, że E-130J jest opracowywany zgodnie z harmonogramem, jednak nie przedstawiło dokumentów na potwierdzenie tego. E-130J ma przejąć misję TACAMO, którą obecnie realizuje 16 samolotów Boeing E-6B Mercury Marynarki Wojennej USA. Jej zadaniem jest utrzymanie łączności kierownictwa USA z wyposażonymi w broń jądrową amerykańskimi okrętami podwodnymi z rakietami balistycznymi, nawet w razie konfliktu nuklearnego.

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