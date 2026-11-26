美国海军已启动一项价值11.3亿美元的合同选项，委托诺斯罗普·格鲁曼公司开发并交付三架额外的E-130J“凤凰II”测试飞机。这将使为打造美国未来空中核通信平台而签约的飞机数量增至六架，AeroTime报道。

根据五角大楼2026年11月25日发布的合同公告，该协议包括设计、开发和交付三架演示测试飞机，以及初始备件库存。相关工作计划于2030年1月完成。合同签订时，美国海军从2027财年研究、开发、测试和评估资金中拨款418万美元。

六架飞机用于测试

E-130J以加长型C-130J-30“超级大力神”运输机为基础研制。该机将配备“接管并撤离”（Take Charge and Move Out，TACAMO）任务设备，其中包括柯林斯宇航公司的甚低频通信系统。诺斯罗普·格鲁曼公司是该项目的主承包商，柯林斯宇航和洛克希德·马丁作为分包商参与其中。

美国海军于2024年12月签订了价值34.6亿美元的初始开发合同。该合同涵盖三架用于开发的工程飞机、另外三架测试飞机的选项，以及初始生产批次中最多六架飞机。2026年3月，诺斯罗普·格鲁曼还获得了一份价值2.251亿美元的合同修改，用于E-130J人员培训系统。

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2026年10月15日，洛克希德·马丁在佐治亚州玛丽埃塔的工厂向美国海军交付了首架C-130J-30机体。随后，该机体将移交诺斯罗普·格鲁曼进行改装。新合同下最大的工作份额将分配至佛罗里达州墨尔本——35%，佐治亚州玛丽埃塔——23%，以及得克萨斯州理查森——15%。

设备集成问题

将核通信设备集成到“超级大力神”平台上被证明比预期更为复杂。美国政府问责局在2026年7月2日发布的年度武器系统评估中表示，该项目关于低速初始生产的决定已推迟约一年。

承包商正致力于减轻现有任务系统的重量，以便将其安装到C-130J-30上。根据GAO的数据，项目办公室表示E-130J正按计划开发，但未提供文件证明这一点。E-130J将接替目前由美国海军16架波音E-6B“水星”飞机执行的TACAMO任务。其任务是在即使发生核冲突的情况下，也维持美国领导层与该国配备核武器的弹道导弹潜艇之间的通信。

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