Лідери країн єврозони підтримали кандидатуру іспанського економіста Пабло Ернандеса де Коса на посаду президента Європейського центрального банку, повідомляє CNBC. Він має змінити Крістін Лагард після того, як вона планує піти у відставку 7 лютого 2027 року.

Призначення де Коса ще має пройти формальну процедуру після консультацій із Європейським парламентом і Керівною радою ЄЦБ. Водночас ці органи не мають права вето. Президент ЄЦБ обіймає посаду вісім років.

Досвід у центральних банках

55-річний де Кос розпочав кар’єру в Банку Іспанії як дослідник у 1990-х роках, а згодом працював у різних підрозділах установи. У 2018–2024 роках він був керівником Банку Іспанії.

Також де Кос очолював Базельський комітет з банківського нагляду у 2019–2024 роках. Із липня 2025 року він є генеральним менеджером Банку міжнародних розрахунків, що базується в Базелі. Його основним суперником у боротьбі за посаду президента ЄЦБ був Клаас Кнот.

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Представники Німеччини, Франції, Італії, Іспанії та Нідерландів вели переговори щодо представництва своїх країн у Виконавчій раді ЄЦБ, до складу якої входять шість осіб.

Монетарні погляди

Аналітики характеризують де Коса як прихильника помірно м’якшої монетарної політики, який водночас прагматично зважає на економічну ситуацію та дані. Він підтримував суттєве підвищення ставок під час енергетичного цінового шоку після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році.

Раніше де Кос також підтримував політику від’ємних ставок і масштабне стимулювання економіки єврозони, запроваджене ЄЦБ у 2019 році. У 2024 році, відповідаючи на запитання про прихильність до жорсткої чи м’якої політики, він назвав себе «совою», наголосивши на важливості конкретної ситуації та даних.

За оцінками CNBC, де Кос може очолити ЄЦБ у період посилення інфляційного тиску, політичної невизначеності та різних темпів зростання економік єврозони.

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