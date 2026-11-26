Iran zainicjował przystąpienie do formatu współpracy „WNP+” i może stać się pierwszym państwem, które uzyska status partnera w ramach tej inicjatywy.

Przedstawiciele krajów Wspólnoty już wyrażają pozytywne opinie na temat tej propozycji.

Poinformował o tym sekretarz generalny WNP Siergiej Lebiediew. Inicjatywę ogłosił prezydent Iranu Masoud Pezeshkian podczas szczytu w Turkmenistanie 9 października. Według Lebiediewa propozycja wzbudziła zainteresowanie wśród państw członkowskich, a wstępne oceny są w większości pozytywne.

Format „WNP+” został ustanowiony w październiku 2025 roku z inicjatywy Kazachstanu. Przewiduje on współpracę Wspólnoty z krajami i organizacjami międzynarodowymi, które nie są jej członkami, w obszarach wspólnego zainteresowania.

Jednocześnie współpraca między Moskwą a Teheranem nadal się zacieśnia. Kraje te rozszerzają kontakty dyplomatyczne, omawiają współpracę gospodarczą oraz współpracę w zakresie dostaw wojskowych.

Komitet Wykonawczy Wspólnoty Niepodległych Państw otrzymał oficjalne oświadczenie Mołdawii dotyczące wycofania się z szeregu kluczowych umów organizacji. Po otrzymaniu dokumentu w WNP rozpoczęto odpowiednią procedurę wygaśnięcia udziału Mołdawii w tych porozumieniach.

Zadłużenie przedsiębiorstw z krajów WNP wobec rosyjskich firm wynikające z bezpośrednich umów osiągnęło w czerwcu 2026 r. poziom 11,65 mld dolarów. W ciągu roku wskaźnik ten wzrósł o 40%, co zwiększa obciążenie finansowe rosyjskiego biznesu.

Najwyższy przywódca Iranu Mojtaba Chamenei 26 listopada wezwał do transformacji zmilitaryzowanej organizacji Basidż oraz do realizacji hasła, zgodnie z którym każdy Irańczyk powinien być członkiem Basidż. W komunikatach z okazji Tygodnia Basidż oświadczył, że organizacja ta musi przejść „transformację i odrodzenie”.

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