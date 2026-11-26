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Іран ініціював приєднання до формату співпраці «СНД+» і може стати першою державою, яка отримає статус партнера в межах цієї ініціативи.

Позитивні оцінки щодо пропозиції вже висловлюють представники країн Співдружності.

Про це заявив генеральний секретар СНД Сергій Лебедєв. Ініціативу озвучив президент Ірану Масуд Пезешкіан під час саміту в Туркменістані 9 жовтня. За словами Лебедєва, пропозиція викликала зацікавленість серед держав-членів, а попередні оцінки переважно позитивні.

Формат «СНД+» заснувували у жовтні 2025 року за ініціативи Казахстану. Він передбачає співпрацю Співдружності з країнами та міжнародними організаціями, які не входять до її складу, у сферах спільного інтересу.

Водночас співпраця Москви й Тегерана продовжує посилюватися. Країни розширюють дипломатичні контакти, обговорюють економічну взаємодію та співпрацю у сфері військових поставок.

Виконавчий комітет Співдружність Незалежних Держав отримав офіційну заяву Молдови щодо виходу з низки ключових угод організації. Після отримання документа в СНД розпочали відповідну процедуру припинення участі Молдови в цих домовленостях.

Заборгованість компаній із країн СНД перед російськими підприємствами за прямими договорами у червні 2026 року досягла $11,65 млрд. За рік цей показник зріс на 40%, що посилює фінансове навантаження на російський бізнес.

Верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї 26 листопада закликав до трансформації воєнізованої організації Басідж і реалізації гасла про те, що кожен іранець має бути басіджі. У повідомленнях до Тижня Басідж він заявив, що організація має пережити «трансформацію і нове народження».

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