Иран выступил с инициативой присоединения к формату сотрудничества «СНГ+» и может стать первым государством, получившим статус партнера в рамках этой инициативы.

Положительные оценки данного предложения уже высказывают представители стран Содружества.

Об этом заявил генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев. Инициативу озвучил президент Ирана Масуд Пезешкиан во время саммита в Туркменистане 9 октября. По словам Лебедева, предложение вызвало интерес среди государств-членов, а предварительные оценки в основном положительные.

Формат «СНГ+» был учрежден в октябре 2025 года по инициативе Казахстана. Он предусматривает сотрудничество Содружества со странами и международными организациями, не входящими в его состав, в сферах общего интереса.

В то же время сотрудничество Москвы и Тегерана продолжает укрепляться. Страны расширяют дипломатические контакты, обсуждают экономическое взаимодействие и сотрудничество в сфере военных поставок.

Исполнительный комитет Содружества Независимых Государств получил официальное заявление Молдовы о выходе из ряда ключевых соглашений организации. После получения документа в СНГ начали соответствующую процедуру прекращения участия Молдовы в этих соглашениях.

Задолженность компаний из стран СНГ перед российскими предприятиями по прямым договорам в июне 2026 года достигла $11,65 млрд. За год этот показатель вырос на 40%, что усиливает финансовую нагрузку на российский бизнес.

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи 26 ноября призвал к трансформации военизированной организации «Басидж» и реализации лозунга о том, что каждый иранец должен быть басиджем. В своих выступлениях, приуроченных к Неделе «Басидж», он заявил, что организация должна пережить «трансформацию и новое рождение».

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