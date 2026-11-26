Болгария готова присоединиться к кредиту ЕС для Украины, но выдвинула условие — Reuters
Болгария готова принять участие в новом кредите Европейского Союза для Украины на 45 млрд евро, однако выдвигает условие — София присоединится только к финансированию невоенных нужд. Средства предлагается направить на поддержку украинского бюджета, в частности регионов, в которых компактно проживает болгарское национальное меньшинство. В то же время от участия в военной составляющей кредита страна отказывается.
Соответствующее заявление премьер-министр Болгарии Румен Радев сделал 26 ноября перед началом саммита Европейского Союза в Брюсселе.
Предложенный Еврокомиссией кредит предусматривает две составляющие:
- до 25 млрд евро — военная помощь Украине;
- до 20 млрд евро — поддержка государственного бюджета.
Радев подтвердил, что Болгария готова присоединиться к финансированию второй составляющей кредита. В то же время София отказывается выделять средства на закупку вооружения.
Как сообщает Euronews, болгарский премьер также подчеркнул необходимость поддержки исторической болгарской диаспоры в Украине, численность которой, по его оценке, составляет около 300 тыс. человек.
Речь идет, в частности, о финансировании потребностей в сфере здравоохранения, энергетики и транспорта. Радев намерен обсудить соответствующее предложение с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.
Таким образом, Болгария изменила свою прежнюю позицию относительно участия в новом кредите. В то же время Венгрия, Словакия и Чехия продолжают выступать против участия в финансировании займа.
Об этом сообщается со ссылкой на Reuters.
Лидеры Европейского Союза рассчитывают принять окончательное решение о новом кредите для Украины в размере 45 млрд евро, а также утвердить многолетний бюджет блока на 2028–2034 годы в ходе саммита 17–18 декабря.