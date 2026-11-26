Болгария готова принять участие в новом кредите Европейского Союза для Украины на 45 млрд евро, однако выдвигает условие — София присоединится только к финансированию невоенных нужд. Средства предлагается направить на поддержку украинского бюджета, в частности регионов, в которых компактно проживает болгарское национальное меньшинство. В то же время от участия в военной составляющей кредита страна отказывается.

Соответствующее заявление премьер-министр Болгарии Румен Радев сделал 26 ноября перед началом саммита Европейского Союза в Брюсселе.

Предложенный Еврокомиссией кредит предусматривает две составляющие:

до 25 млрд евро — военная помощь Украине;

до 20 млрд евро — поддержка государственного бюджета.

Радев подтвердил, что Болгария готова присоединиться к финансированию второй составляющей кредита. В то же время София отказывается выделять средства на закупку вооружения.

Как сообщает Euronews, болгарский премьер также подчеркнул необходимость поддержки исторической болгарской диаспоры в Украине, численность которой, по его оценке, составляет около 300 тыс. человек.

Речь идет, в частности, о финансировании потребностей в сфере здравоохранения, энергетики и транспорта. Радев намерен обсудить соответствующее предложение с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Таким образом, Болгария изменила свою прежнюю позицию относительно участия в новом кредите. В то же время Венгрия, Словакия и Чехия продолжают выступать против участия в финансировании займа.

Об этом сообщается со ссылкой на Reuters.

Лидеры Европейского Союза рассчитывают принять окончательное решение о новом кредите для Украины в размере 45 млрд евро, а также утвердить многолетний бюджет блока на 2028–2034 годы в ходе саммита 17–18 декабря.

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