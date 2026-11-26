保加利亚准备参与欧盟向乌克兰提供的450亿欧元新贷款，但提出了一个条件——索非亚仅参与非军事需求的融资。 建议将这笔资金用于支持乌克兰预算，特别是那些有大量保加利亚少数民族聚居的地区。与此同时，该国拒绝参与贷款中的军事部分。

保加利亚总理鲁门·拉德夫于11月26日在布鲁塞尔欧盟峰会开幕前发表了相关声明。

欧盟委员会提出的贷款计划包括两个部分：

最高250亿欧元——用于向乌克兰提供军事援助；

最高200亿欧元——用于支持国家预算。

拉德夫确认，保加利亚准备参与为贷款的第二部分提供资金。但索非亚方面拒绝拨款用于采购武器。

据欧洲新闻台（Euronews）报道，这位保加利亚总理还强调了支持乌克兰境内历史悠久的保加利亚侨民群体的必要性，据他估计，该群体人数约为30万人。

具体而言，这涉及医疗卫生、能源和交通领域的资金需求。拉德夫打算就相关提案与欧盟委员会主席乌尔苏拉·冯·德·莱恩进行磋商。

由此，保加利亚改变了此前对参与新贷款的立场。与此同时，匈牙利、斯洛伐克和捷克仍继续反对参与该贷款的融资。

路透社援引消息称。

欧盟领导人预计将在12月17日至18日的峰会上，就向乌克兰提供450亿欧元的新贷款作出最终决定，并批准欧盟2028至2034年的多年期预算。

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