Bułgaria jest gotowa wziąć udział w nowej pożyczce Unii Europejskiej dla Ukrainy w wysokości 45 mld euro, jednak stawia warunek — Sofia zaangażuje się wyłącznie w finansowanie potrzeb niewojskowych. Środki te mają zostać przeznaczone na wsparcie ukraińskiego budżetu, w szczególności regionów, w których skupia się bułgarska mniejszość narodowa. Jednocześnie kraj ten odmawia udziału w wojskowej części pożyczki.

Odpowiednie oświadczenie wygłosił premier Bułgarii Rumen Radev 26 listopada przed rozpoczęciem szczytu Unii Europejskiej w Brukseli.

Kredyt zaproponowany przez Komisję Europejską obejmuje dwa elementy:

do 25 mld euro – pomoc wojskowa dla Ukrainy;

do 20 mld euro – wsparcie budżetu państwa.

Radev potwierdził, że Bułgaria jest gotowa włączyć się w finansowanie drugiej części pożyczki. Jednocześnie Sofia odmawia przeznaczenia środków na zakup uzbrojenia.

Jak donosi Euronews, bułgarski premier podkreślił również konieczność wsparcia historycznej bułgarskiej diaspory na Ukrainie, której liczebność, według jego szacunków, wynosi około 300 tys. osób.

Chodzi w szczególności o finansowanie potrzeb w dziedzinie opieki zdrowotnej, energetyki i transportu. Radev zamierza omówić odpowiednią propozycję z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen.

W ten sposób Bułgaria zmieniła swoje dotychczasowe stanowisko w sprawie udziału w nowej pożyczce. Jednocześnie Węgry, Słowacja i Czechy nadal sprzeciwiają się udziałowi w finansowaniu tej pożyczki.

Informację tę podaje agencja Reuters.

Przywódcy Unii Europejskiej zamierzają podjąć ostateczną decyzję w sprawie nowej pożyczki dla Ukrainy w wysokości 45 mld euro, a także zatwierdzić wieloletni budżet Unii na lata 2028–2034 podczas szczytu w dniach 17–18 grudnia.

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