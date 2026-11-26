В России предлагают ввести уголовную ответственность за распространение фотографий и видеозаписей последствий ударов по территории страны. Соответствующий законопроект внесен в Государственную думу. Документ предусматривает дополнение Уголовного кодекса новой статьей 280.5, по которой нарушителям может грозить до пяти лет лишения свободы.

Согласно законопроекту, уголовное преследование будет предусмотрено за публикацию информации о последствиях применения противником беспилотников, авиационных средств поражения, ракетного и артиллерийского вооружения. Также под действие новой статьи могут попасть сообщения о местах расположения военной техники, производства и хранения оружия и боеприпасов.

Кроме того, предлагается ввести наказание за распространение сведений о последствиях терактов, диверсий и покушений на жизнь отдельных должностных лиц.

Об этом сообщается со ссылкой на российские пропагандистские СМИ.