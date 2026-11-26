Появились новые данные о потерях России в войне против Украины — и это не очередные сводки Генштаба ВСУ, к которым все давно привыкли и которые часто воспринимаются скорее как составная часть информационной войны. На этот раз речь идет об утечке из внутренних баз Росстата, которую осуществили белорусские хакеры из группировок «Киберпартизаны Беларуси» и Silent Crow. Данные передали журналистам независимых российских изданий — «Медузы» и «Медиазоны» — которые вместе с BBC, «Важными историями», The Insider и Der Spiegel провели проверку и пришли к выводу: вероятность того, что это подлинные базы Росстата, чрезвычайно высока.

Цифры ошеломляют. По состоянию на конец сентября 2026 года в базах Росстата зарегистрировано не менее 490 тысяч убитых российских военных, из которых более 425 тысяч имеют прямо указанную военную причину смерти. Но журналисты учли, что регистрация смертей происходит с задержкой в несколько месяцев, а то и лет, а также не забыли о более чем 160 тысячах заявлений родственников о пропавших без вести, из которых живыми находят менее 10%. С учётом всего этого наиболее консервативная, базовая оценка погибших россиян в этой войне — 720 тысяч человек. И это без учёта мобилизованных с оккупированных территорий Донбасса и без мирных жителей, которые тоже гибнут в большом количестве.

Здесь стоит отдельно отметить: все прекрасно понимают, что украинские потери тоже огромны. Мы не знаем точных цифр — и, к сожалению, не узнаем ещё очень долго — но нет никаких сомнений, что они также очень значительны. И если сложить совокупные потери обеих сторон, то вполне вероятно, что общее число погибших в этой войне уже перевалило за миллион человек. Это масштабы крупнейших конфликтов ХХ века, не считая мировых войн.

Откуда же взялась эта утечка, насколько ей можно доверять, насколько масштабны эти цифры в сравнении и как вообще так случилось, что общества перестали быть чувствительными к столь огромным потерям? Политический обозреватель UA.News Никита Трачук разобрался в этом вопросе.

Откуда взялись цифры и можно ли им доверять

История с утечкой началась в начале ноября, когда хакеры из «Киберпартизан Беларуси» и Silent Crow взломали серверы Росстата и получили доступ к данным о потерях российской армии вплоть до осени 2026 года. Сначала они обнародовали собственную оценку — более 390 тысяч погибших — но затем передали полную базу данных оппозиционным журналистам, которые и провели независимый анализ, показавший: потери на самом деле значительно больше.

«Медуза» и «Медиазона» — издания, которые годами отслеживают российские потери. В первую очередь этим занимается «Медиазона» в рамках проекта «Россия 200»: она ведёт подсчёт по некрологам, наследственным делам и судебным решениям. На этот раз проверка проводилась по нескольким независимым направлениям: сопоставление с поименными списками погибших, Реестром наследственных дел, утечками из РАГСов, текстами судебных решений, ранее опубликованными данными самого Росстата и т. д. Кроме того, журналисты применили математические и статистические методы, чтобы оценить количество смертей, которые уже произошли, но ещё не попали в официальные реестры.

Ключевая деталь: в слитой базе Росстата есть не только зарегистрированные смерти, но и данные о причинах смерти и адресах мест гибели — то, чего не было ни в одном другом источнике. И хотя причинам смерти нельзя доверять полностью (медики нередко указывают неточные причины), журналисты проанализировали и другие поля базы, а также подсчитали избыточную мужскую смертность — и все эти данные в итоге совпали между собой.

Эта информация стала настолько общественно значимой, что Кремлю пришлось отреагировать. Впрочем, эта реакция была вполне предсказуемой. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что официально объявлять данные о потерях может только Министерство обороны РФ, и призвал «не принимать во внимание никакие другие данные». Вот только проблема в том, что российское Минобороны в последний раз обновляло статистику потерь… в сентябре 2022 года. С тех пор не было обнародовано ни одной новой цифры. То есть Кремль всерьёз предлагает верить ведомству, которое, как говорится, не может даже пожелать доброго утра так, чтобы при этом не солгать, и одновременно призывает игнорировать многоплановые независимые исследования, прошедшие верификацию по нескольким направлениям.



720 тысяч погибших против Наполеона, Афганистана и Чечни



Человеческая психика и разум устроены так, что они слабо воспринимают большие числа. Мы понимаем, что расстояние в тысячу километров, например, от Харькова до Львова — это много как для пешей прогулки, так и даже для поездки на автомобиле. Но что такое, допустим, 217 миллионов километров расстояния от Земли до Меркурия? Наш мозг не способен адекватно себе это представить. Мы говорим просто «очень далеко» и на этом всё.

Поэтому на помощь приходят сравнения и аналогии. Чтобы осознать масштабы этих потерь, стоит сравнить их с другими войнами, которые Россия вела в прошлом. И здесь цифры выглядят просто откровенно сокрушительными.

Война с Наполеоном 1812 года, которую в России до сих пор прославляют как «Отечественную», по самым широким оценкам, унесла от 300 до 500 тысяч жизней — в зависимости от того, включать ли потери среди гражданского населения и умерших от ран и болезней. Даже по самой высокой оценке — полмиллиона — это значительно меньше, чем те 720 тысяч, которые Путин «погубил» за почти пять лет войны в Украине. Иными словами, путинская «СВО» уже унесла больше российских жизней, чем нашествие Наполеона, ставшее для России национальной, культурной и демографической травмой на целые столетия.



Войне с наполеоновской Францией предшествовала русско-турецкая война. Она унесла до 100 тысяч жизней. Афганская война, длившаяся десять лет и ставшая одним из самых больших стрессов для позднего советского общества, стоила СССР около 15 тысяч погибших. Обе чеченские войны, по разным оценкам, унесли жизни около 30 тысяч российских бойцов. Русско-японская война 1904–1905 годов — до 90 тысяч погибших. То есть 720 тысяч — это во много раз больше, чем Афганистан, Чечня, Турция и Япония вместе взятые.



Первая мировая война, по разным оценкам, стоила России от 1,3 до 2,5 миллионов погибших. Это масштаб, до которого путинская «спецоперация» ещё не дошла, но уже приближается — и вполне может «догнать и превзойти», если кровопролитие продлится ещё несколько лет. Ирано-иракская война 1980–1988 годов — одна из самых кровавых в ХХ веке после обеих мировых! — унесла около миллиона жизней с обеих сторон. Если к 720 тысячам убитых россиян прибавить потери среди гражданского населения со всех сторон, потери среди насильно мобилизованных жителей оккупированного Донбасса, добавить украинские потери (которые, как мы понимаем, тоже очень и очень значительны), то общее число уже могло превысить миллион.

Мы все прекрасно знали, что эта война очень кровопролитная и очень масштабная. Но теперь известно, насколько сильно недооценивался этот масштаб.



Банальность зла и эмоциональное омертвение обществ

Пожалуй, больше всего поражает даже не столько масштаб: всё-таки в истории бывали и гораздо более кровавые войны. Поражает абсолютная абсурдность, полная бессмысленность и ненужность всех этих смертей с обеих сторон. А ещё — какая-то полная нечувствительность, словно полное безразличие обществ к потерям. Война продолжается, жизнь так-сяк идёт дальше, и об этом даже особо не говорят. И это касается как россиян, так и, к сожалению, Украины.

Можно зафиксировать некое «эмоциональное омертвение» народа (прежде всего, разумеется, российского), который как бы дегуманизировал самого себя. Когда населению становится совершенно всё равно, что буквально по соседству уже почти пять лет происходит массовое убийство людей абсолютно ни за что, без всяких причин. На это в целом не обращают внимания, не делают ничего, чтобы это прекратилось.

И здесь важно четко отметить: никому не жаль оккупантов, и особенно тех из них, кто пришел сюда добровольно, чтобы убивать людей за деньги или ради того, чтобы побыстрее выйти из тюрьмы. Если к профессиональным военным ещё может найтись какой-то крошечный остаток человеческого отношения — в соответствии со всеми конвенциями, как к комбатантам, выполнявшим приказ, — если мобилизованные насильно с оккупированных территорий Донбасса вообще являются жертвами обстоятельств в этой ситуации — то к добровольцам, которые подписывают контракты за деньги, чтобы решить свои финансовые проблемы, никакого сочувствия нет. А это абсолютное большинство российских солдат на сегодняшний день. Они пришли сюда убивать, и пришли в основном даже не за какой-то идеей, а банально за деньги. Это антигуманное, недостойное звания человека поведение, которое заслуживает соответствующего отношения.

Ситуацию следует рассматривать не с точки зрения сочувствия к конкретным убийцам, действующим за конкретные деньги — его нет и быть не может — а в контексте ужаса самого процесса как такового, в контексте войны как огромной трагедии гуманизма a priori. Вот здесь и проявляется та самая «банальность зла» в самом простом, почти обыденном смысле.

Достаточно ещё раз трезво посмотреть на Путина. Это не маньяк из фильмов ужасов, не «Доктор Зло», не кровавый тиран из учебника древней истории, не африканский диктатор-людоед, который лично казнит заключённых, а затем поедает их печень и т. п. Нет, это просто маленький, серый, старый чекист, обычный советский чиновник, который всю жизнь заверял документы и подписывал приказы. Вот этот маленький, ничем не примечательный и ничем не выдающийся человек уже отправил на тот свет не менее миллиона жизней — и неизвестно, сколько ещё отправит. В голову не укладывается не столько масштаб, сколько несоответствие между тем, кто убивает, и тем, сколько он убил — конечно, не лично, но прямым своим приказом начать войну и полным нежеланием её прекращать.



Подводя итог, цифра в 720 тысяч убитых россиян — это не просто статистика. Это приговор целой эпохе, целой системе, которая оказалась способной отправлять людей на смерть в таких масштабах, и целому народу, который в большинстве своём просто не обращает на это внимания. И виновата в этом не «система» в абстрактном смысле, не «исторические процессы» и не какая-то мифическая «геополитика». Виноват конкретный человек, сидящий в Кремле.

Лидер культовой советской и российской группы ДДТ Юрий Шевчук как-то сказал на одном из концертов: каждый человек — это мир, это Вселенная, даже если в ней не так много звёзд. После чего риторически спросил: так как же можно убивать целые миры? Кем нужно быть, чтобы убивать миры, словно «Звезда Смерти» в «Звёздных войнах» или Танос из комиксов Marvel? Этот наивный гуманизм старого рокера, который до сих пор хранит общечеловеческие идеалы и ценности, кажется, к сожалению, совершенно ненужным и чужим в современном мире. И, что ещё более досадно, Путин таких вопросов себе не задаёт в принципе.

Читай нас в