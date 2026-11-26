关于俄罗斯在对乌战争中的伤亡情况出现了新数据——这并非乌克兰武装部队总参谋部发布的又一份战报，人们早已习惯了这类战报，且往往将其视为信息战的一部分。 此次泄露源自俄罗斯联邦统计局（Rosstat）的内部数据库，由隶属于白俄罗斯网络游击队和Silent Crow组织的白俄罗斯黑客实施。 这些数据被提供给了俄罗斯独立媒体《Meduza》和《Mediazona》的记者，他们与BBC、《重要故事》、The Insider和《明镜周刊》共同进行了核查，并得出结论： 这些数据极有可能是俄罗斯联邦统计局（Rosstat）的真实数据库。

这些数字令人震惊。截至2026年9月底，俄罗斯联邦统计局数据库中登记的阵亡俄军人数至少达49万，其中超过42.5万人的死亡原因明确标注为军事原因。 但记者们考虑到，死亡登记往往存在数月甚至数年的延迟；此外，他们也没有忽略超过16万份家属关于失踪人员的报案，其中被发现尚在人世的不到10%。 综合上述因素，这场战争中俄军阵亡人数的最保守基本估算为72万人。这一数字尚未计入从顿巴斯被占领土征召的士兵，也未包含同样大量丧生的平民。

这里需要特别指出：大家都非常清楚，乌克兰方面的伤亡同样巨大。我们不知道确切数字——而且遗憾的是，在很长一段时间内都无法得知——但毫无疑问，这些伤亡同样非常惨重。 如果将双方的总伤亡人数相加，这场战争的总死亡人数很可能已经超过了100万人。这已达到20世纪除世界大战之外最大规模冲突的程度。

那么，这一消息是从何而来的？其可信度如何？这些数字在对比中究竟有多大？以及，社会为何会对如此巨大的损失变得麻木不仁？ UA.News政治评论员尼基塔·特拉丘克对此进行了深入分析。

数据从何而来，是否可信

这起泄密事件始于11月初，当时来自“白俄罗斯网络游击队”和Silent Crow的黑客入侵了俄罗斯联邦统计局（Rosstat）的服务器，并获取了直至2026年秋季的俄罗斯军队伤亡数据。 起初，他们公布了自己的估算——阵亡人数超过39万——但随后将完整的数据库移交给了反对派记者，后者进行了独立分析，结果显示：实际伤亡人数远高于此。

《梅杜萨》和《媒体区》是多年来一直追踪俄罗斯伤亡情况的媒体。 其中，“Mediazona”通过“俄罗斯200”项目主要负责此项工作：该媒体通过讣告、遗产案件和法院判决进行统计。 此次核查通过多条独立渠道进行：与遇难者实名名单、遗产案件登记册、民政局泄露信息、法院判决书文本以及俄罗斯联邦统计局此前公布的数据等进行比对。 此外，记者们还运用了数学和统计学方法，以估算那些已经发生但尚未被纳入官方登记册的死亡人数。

关键细节在于：俄罗斯联邦统计局泄露的数据库中不仅包含已登记的死亡记录，还包含死因及死亡地点地址等信息——这些内容在其他任何来源中均未出现。 尽管死亡原因无法完全信赖（医务人员往往会填写不准确的死因），但记者们还分析了数据库中的其他字段，并计算了男性的过高死亡率——所有这些数据最终相互印证。

这一信息在社会上引起了如此大的反响，以至于克里姆林宫不得不作出回应。 不过，这一反应相当在预料之中。普京的新闻秘书德米特里·佩斯科夫表示，只有俄罗斯国防部才有权正式公布伤亡数据，并呼吁“不要理会任何其他数据”。 问题在于，俄罗斯国防部上次更新伤亡统计数据还是……2022年9月。 自那以后，他们再未公布过任何新数据。也就是说，克里姆林宫竟然认真地要求人们相信一个部门——据说该部门连一句“早上好”都说不诚实， 同时却呼吁人们无视那些经过多重渠道验证的多维度独立研究。



72万死亡人数与拿破仑战争、阿富汗战争和车臣战争的对比



人类的心理和思维结构决定了我们很难理解巨大的数字。我们明白，例如从哈尔科夫到利沃夫的1000公里距离——无论是徒步还是驾车，都算是一段很长的路程。 但假设地球到水星的距离是2.17亿公里，这又意味着什么呢？我们的大脑无法准确地想象出这一距离。我们只会简单地说“非常远”，仅此而已。

因此，比较和类比便派上了用场。为了理解这些损失的规模，不妨将其与俄罗斯过去发动的其他战争进行比较。而这里的数字看起来简直是毁灭性的。

1812年与拿破仑的战争，至今仍被俄罗斯誉为“卫国战争”， 据最宽泛的估计，夺走了30万至50万人的生命——具体数字取决于是否将平民伤亡以及因伤病死亡的人数计算在内。 即使按最高估计——50万——这一数字也远低于普京在乌克兰近五年战争中“造成”的72万死亡人数。 换言之，普京的“特别军事行动”夺走的俄罗斯人生命，已经超过了拿破仑入侵所造成的伤亡——而那场入侵曾给俄罗斯带来了长达数个世纪的民族、文化和人口创伤。



在与拿破仑领导的法国的战争之前，曾爆发过俄土战争。那场战争夺走了多达10万人的生命。 持续了十年的阿富汗战争，曾是苏联晚期社会面临的最大压力之一，导致苏联约1.5万人丧生。 据不同估计，两次车臣战争共夺去了约3万名俄罗斯士兵的生命。 1904-1905年的日俄战争——死亡人数高达9万。也就是说，72万人这一数字，是阿富汗、车臣、土耳其和日本战争死亡人数总和的数倍。



据不同估算，第一次世界大战导致俄罗斯阵亡人数在130万至250万之间。 普京的“特别军事行动”虽尚未达到这一规模，但已迫近——如果流血冲突再持续几年，完全有可能“追上并超越”这一数字。 1980年至1988年的两伊战争——这是继两次世界大战之后，20世纪最血腥的战争之一！——双方共夺去了约100万人的生命。 如果将72万俄罗斯阵亡者、各方平民的伤亡、被强行征召入伍的被占领顿巴斯地区居民的伤亡， 再加上乌克兰方面的伤亡（我们明白，这些伤亡同样非常、非常惨重），那么总人数很可能已经超过了100万。

我们大家都非常清楚，这场战争极其血腥且规模空前。但现在我们才知道，人们对这一规模的低估究竟有多严重。



邪恶的平庸性与社会的感情麻木

或许最令人震撼的甚至并非战争的规模：毕竟历史上曾有过远比这更血腥的战争。真正令人震撼的是，双方所有这些死亡都充满了绝对的荒谬、彻底的无意义和毫无必要。 此外——还存在某种彻底的麻木不仁，仿佛社会对这些损失完全漠不关心。战争仍在继续，生活勉强照常进行，甚至几乎无人提及此事。这既适用于俄罗斯人，也适用于——遗憾的是——乌克兰人。

可以说，人们（首先当然是俄罗斯人）正经历着一种“情感麻木”，仿佛他们已经将自己非人化了。 当民众完全不在乎，就在他们家门口，近五年来一直在发生毫无理由、毫无缘由的大规模屠杀时。国际社会对此视而不见，也没有采取任何行动来制止这一切。

在此必须明确指出：没有人会同情占领者，尤其是那些自愿来到这里、为了钱或为了早日出狱而杀人的人。 如果说对职业军人，或许还能找到一丝人性——根据各项公约，将其视为执行命令的战斗人员；如果从顿巴斯被占领土上被强行征召入伍的人，在这种情况下确实是环境的受害者 ——那么对于那些为了解决经济问题而签下合同、为钱而战的志愿者，则完全不值得同情。 而这正是目前绝大多数俄罗斯士兵的真实写照。他们来到这里是为了杀人，而且主要甚至不是为了某种理想，而是纯粹为了钱。这是反人道的、不配称为人的行为，理应受到相应的对待。

我们不应从对具体杀人者为具体金钱而行凶表示同情的角度来审视这一情况——这种同情既不存在，也不可能存在——而应从这一过程本身的可怕性出发，从战争作为人类文明先验性巨大悲剧的角度来审视。 正是在这里，那种“平庸之恶”以最简单、几乎司空见惯的方式显现出来。

我们只需再次冷静地审视普京。 他既不是恐怖片里的疯子，也不是“邪恶博士”，更不是古代历史教科书里那种嗜血的暴君，更不是亲手处决囚犯、随后吃掉他们肝脏的非洲食人独裁者之类的人物。 不，他只是个身材矮小、不起眼、年迈的克格勃老官，一个普通的前苏联官员，一辈子都在核对文件、签署命令。 就是这个身材矮小、毫不起眼且平平无奇的人，已经夺走了至少一百万条生命——而未来还将夺走多少，无人知晓。 令人难以置信的，与其说是其规模之大，不如说是杀人者与其杀戮数量之间的巨大反差——当然，他并非亲手杀人，而是通过直接下令发动战争，并完全不愿停止战争。



总而言之，72万俄罗斯人丧生的数字绝非单纯的统计数据。 这是对整个时代、对整个体制的判决——该体制竟能以如此规模将人送上死路，也是对整个民族的判决——其绝大多数人对此根本视若无睹。 而对此负有责任的，既不是抽象意义上的“体制”，也不是“历史进程”，更不是某种虚构的“地缘政治”。负有责任的，正是那个坐在克里姆林宫里的具体个人。

苏联和俄罗斯传奇乐队DDT的主唱尤里·舍夫丘克曾在某场演唱会上说过：每个人都是一个世界，是一个宇宙，即使其中星辰寥寥。 随后，他反问道：既然如此，又怎能摧毁整个世界呢？要成为怎样的人，才能像《星球大战》中的“死星”或漫威漫画里的“灭霸”那样摧毁世界？ 这位老摇滚歌手所秉持的、至今仍坚守着普世理想与价值观的单纯人道主义，在当今世界里，遗憾的是，似乎已变得完全多余且格格不入。更令人痛心的是，普京原则上根本不会问自己这类问题。

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