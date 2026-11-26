Pojawiły się nowe dane dotyczące strat Rosji w wojnie przeciwko Ukrainie – i nie są to kolejne raporty Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy, do których wszyscy już dawno się przyzwyczaili i które często postrzegane są raczej jako element wojny informacyjnej. Tym razem mowa o wycieku z wewnętrznych baz Rosstatu, którego dokonali białoruscy hakerzy z ugrupowań „Cyberpartyzanci Białorusi” i Silent Crow. Dane przekazano dziennikarzom niezależnych rosyjskich mediów — „Meduzy” i „Mediazony” — którzy wraz z BBC, „Ważnymi historiami”, The Insider i Der Spiegel przeprowadzili weryfikację i doszli do wniosku: prawdopodobieństwo, że są to autentyczne bazy Rosstatu, jest niezwykle wysokie.

Liczby są oszałamiające. Na koniec września 2026 roku w bazach Rosstatu odnotowano co najmniej 490 tysięcy poległych rosyjskich żołnierzy, z czego u ponad 425 tysięcy bezpośrednio wskazano wojskową przyczynę śmierci. Jednak dziennikarze wzięli pod uwagę fakt, że rejestracja zgonów następuje z wielomiesięcznym, a nawet wieloletnim opóźnieniem, a także nie zapomnieli o ponad 160 tysiącach zgłoszeń krewnych dotyczących osób zaginionych, z których mniej niż 10% odnajduje się żywych. Biorąc to wszystko pod uwagę, najbardziej konserwatywna, podstawowa szacunkowa liczba poległych Rosjan w tej wojnie wynosi 720 tysięcy osób. Nie uwzględnia to przy tym osób zmobilizowanych z okupowanych terytoriów Donbasu ani ludności cywilnej, która również ginie w ogromnej liczbie.

Warto tu osobno zaznaczyć: wszyscy doskonale rozumieją, że straty ukraińskie również są ogromne. Nie znamy dokładnych liczb – i niestety nie poznamy ich jeszcze przez bardzo długi czas – ale nie ma żadnych wątpliwości, że są one również bardzo znaczne. A jeśli zsumować straty obu stron, to jest całkiem prawdopodobne, że ogólna liczba ofiar śmiertelnych tej wojny przekroczyła już milion osób. Są to skale największych konfliktów XX wieku, nie licząc wojen światowych.

Skąd więc wzięła się ta informacja, na ile można jej wierzyć, jak duże są te liczby w porównaniu z innymi i jak w ogóle doszło do tego, że społeczeństwa przestały być wrażliwe na tak ogromne straty? Komentator polityczny serwisu UA.News, Mykyta Trachuk, przyjrzał się tej kwestii.

Skąd wzięły się te liczby i czy można im ufać

Historia z wyciekiem rozpoczęła się na początku listopada, kiedy hakerzy z grup „Cyberpartyzanci Białorusi” i Silent Crow włamali się na serwery Rosstatu i uzyskali dostęp do danych dotyczących strat armii rosyjskiej aż do jesieni 2026 roku. Początkowo opublikowali własną ocenę – ponad 390 tysięcy poległych – ale następnie przekazali pełną bazę danych dziennikarzom opozycyjnym, którzy przeprowadzili niezależną analizę, z której wynika, że straty są w rzeczywistości znacznie większe.

„Meduza” i „Mediazona” to media, które od lat śledzą rosyjskie straty. Zajmuje się tym przede wszystkim „Mediazona” w ramach projektu „Rosja 200”: prowadzi ona zestawienia na podstawie nekrologów, spraw spadkowych i orzeczeń sądowych. Tym razem weryfikacja została przeprowadzona na kilku niezależnych płaszczyznach: poprzez zestawienie z imiennymi listami poległych, Rejestrem spraw spadkowych, wyciekami danych z urzędów stanu cywilnego, tekstami orzeczeń sądowych, wcześniej opublikowanymi danymi samego Rosstatu itp. Ponadto dziennikarze zastosowali metody matematyczne i statystyczne, aby oszacować liczbę zgonów, które już miały miejsce, ale nie trafiły jeszcze do oficjalnych rejestrów.

Kluczowy szczegół: w połączonej bazie Rosstatu znajdują się nie tylko zarejestrowane zgony, ale także dane dotyczące przyczyn zgonów i adresów miejsc śmierci — czego nie było w żadnym innym źródle. I choć nie można w pełni ufać przyczynom zgonów (lekarze często podają nieprecyzyjne przyczyny), dziennikarze przeanalizowali również inne pola bazy danych, a także obliczyli nadmierną śmiertelność mężczyzn – i wszystkie te dane ostatecznie się ze sobą zgadzały.

Informacja ta nabrała tak dużego znaczenia społecznego, że Kreml musiał zareagować. Reakcja ta była jednak dość przewidywalna. Rzecznik prasowy Putina, Dmitrij Pieskow, oświadczył, że oficjalne dane dotyczące strat może ogłaszać wyłącznie Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej, i wezwał do „niebrania pod uwagę żadnych innych danych”. Problem polega jednak na tym, że rosyjskie Ministerstwo Obrony ostatni raz zaktualizowało statystyki strat… we wrześniu 2022 roku. Od tamtej pory nie opublikowano żadnych nowych danych. Oznacza to, że Kreml na poważnie proponuje wierzyć resortowi, który, jak to się mówi, nie potrafi nawet życzyć dobrego dnia, nie kłamiąc przy tym, a jednocześnie wzywa do ignorowania wielowymiarowych, niezależnych badań, które przeszły weryfikację na wielu płaszczyznach.



720 tysięcy ofiar w porównaniu z wojnami z Napoleonem, w Afganistanie i w Czeczenii



Ludzka psychika i umysł są tak skonstruowane, że słabo postrzegają duże liczby. Rozumiemy, że odległość tysiąca kilometrów, na przykład z Charkowa do Lwowa, to dużo zarówno w przypadku marszu pieszo, jak i nawet podróży samochodem. Ale czym jest, powiedzmy, odległość 217 milionów kilometrów od Ziemi do Merkurego? Nasz mózg nie jest w stanie tego sobie odpowiednio wyobrazić. Mówimy po prostu „bardzo daleko” i na tym koniec.

Dlatego z pomocą przychodzą porównania i analogie. Aby pojąć skalę tych strat, warto porównać je z innymi wojnami, które Rosja prowadziła w przeszłości. I tutaj liczby wyglądają po prostu druzgocąco.

Wojna z Napoleonem z 1812 roku, którą w Rosji do dziś gloryfikuje się jako „ojczyźnianą”, według najbardziej optymistycznych szacunków pochłonęła od 300 do 500 tysięcy ofiar – w zależności od tego, czy uwzględnić straty wśród ludności cywilnej oraz osoby zmarłe z powodu ran i chorób. Nawet według najwyższych szacunków – pół miliona – to znacznie mniej niż te 720 tysięcy, które Putin „przypisał” w ciągu prawie pięciu lat wojny na Ukrainie. Innymi słowy, putinowa „operacja specjalna” pochłonęła już więcej rosyjskich ofiar niż inwazja Napoleona, która stała się dla Rosji traumą narodową, kulturową i demograficzną na całe stulecia.



Wojnie z napoleońską Francją poprzedziła wojna rosyjsko-turecka. Kosztowała ona do 100 tysięcy ofiar śmiertelnych. Wojna w Afganistanie, która trwała dziesięć lat i stała się jednym z największych obciążeń dla późnego społeczeństwa radzieckiego, kosztowała ZSRR około 15 tysięcy ofiar śmiertelnych. Obie wojny czeczeńskie, według różnych szacunków, pochłonęły życie około 30 tysięcy rosyjskich żołnierzy. Wojna rosyjsko-japońska z lat 1904–1905 – do 90 tysięcy ofiar śmiertelnych. Oznacza to, że liczba 720 tysięcy jest wielokrotnie większa niż w przypadku Afganistanu, Czeczenii, Turcji i Japonii razem wziętych.



Pierwsza wojna światowa, według różnych szacunków, kosztowała Rosję od 1,3 do 2,5 miliona ofiar śmiertelnych. To skala, do której putinowska „operacja specjalna” jeszcze nie doszła, ale już się do niej zbliża — i całkiem może ją „dogonić i przewyższyć”, jeśli rozlew krwi potrwa jeszcze kilka lat. Wojna irańsko-iracka w latach 1980–1988 – jedna z najkrwawszych w XX wieku po obu wojnach światowych! – pochłonęła około miliona ofiar po obu stronach. Jeśli do 720 tysięcy zabitych Rosjan dodamy straty wśród ludności cywilnej po wszystkich stronach, straty wśród przymusowo zmobilizowanych mieszkańców okupowanego Donbasu, oraz straty ukraińskie (które, jak rozumiemy, również są bardzo, bardzo znaczne), to łączna liczba ofiar mogła już przekroczyć milion.

Wszyscy doskonale wiedzieliśmy, że ta wojna jest bardzo krwawa i bardzo rozległa. Teraz jednak wiadomo, jak bardzo niedoceniano jej skalę.



Banalność zła i emocjonalne odrętwienie społeczeństw

Najbardziej uderzająca jest chyba nie tyle sama skala: w historii zdarzały się przecież wojny o wiele bardziej krwawe. Uderzająca jest absolutna absurdalność, całkowita bezsensowność i niepotrzebność wszystkich tych ofiar po obu stronach. A do tego – pewna całkowita nieczułość, jakby pełna obojętność społeczeństw wobec strat. Wojna trwa, życie jakoś toczy się dalej, a o tym nawet nie mówi się zbyt wiele. Dotyczy to zarówno Rosjan, jak i, niestety, Ukrainy.

Można tu dostrzec swego rodzaju „emocjonalne odrętwienie” narodu (przede wszystkim, oczywiście, rosyjskiego), który jakby sam się zdehumanizował. Kiedy dla ludności staje się całkowicie obojętne, że dosłownie tuż obok, już od prawie pięciu lat, dochodzi do masowego mordowania ludzi zupełnie bez powodu, bez żadnych przyczyn. Na całym świecie nie zwraca się na to uwagi, nie robi się nic, aby to powstrzymać.

I tutaj należy wyraźnie zaznaczyć: nikt nie współczuje okupantom, a zwłaszcza tym spośród nich, którzy przybyli tu dobrowolnie, by zabijać ludzi za pieniądze lub po to, by szybciej wyjść z więzienia. Jeśli w przypadku zawodowych żołnierzy można jeszcze znaleźć jakąś odrobinę ludzkiego podejścia – zgodnie ze wszystkimi konwencjami, jako wobec kombatantów wykonujących rozkaz – to jeśli zmobilizowani siłą z okupowanych terytoriów Donbasu są w ogóle ofiarami okoliczności w tej sytuacji — to wobec ochotników, którzy podpisują kontrakty za pieniądze, aby rozwiązać swoje problemy finansowe, nie ma żadnego współczucia. A to stanowi obecnie absolutną większość rosyjskich żołnierzy. Przybyli tu, by zabijać, i przybyli głównie nie w imię jakiejś idei, ale po prostu dla pieniędzy. Jest to zachowanie nieludzkie, niegodne miana człowieka, które zasługuje na odpowiednie traktowanie.

Sytuację tę należy rozpatrywać nie w kategoriach współczucia wobec konkretnych zabójców za konkretne pieniądze – którego nie ma i nie może być – ale w kontekście okropności samego procesu jako takiego, w kontekście wojny jako ogromnej tragedii humanizmu a priori. Właśnie tutaj ujawnia się ta sama „banalność zła”, w najprostszym, niemal codziennym sensie.

Wystarczy jeszcze raz trzeźwo spojrzeć na Putina. To nie jest maniak z filmów grozy, nie jest to „Doktor Zło”, nie jest to krwawy tyran z podręcznika historii starożytnej, nie jest to afrykański dyktator-ludojad, który osobiście skazuje więźniów na śmierć, a następnie zjada ich wątroby i tym podobne. Nie, to po prostu mały, szary, stary funkcjonariusz KGB, zwykły radziecki urzędnik, który całe życie poświadczał dokumenty i podpisywał rozkazy. Oto ta mała, niczym się nie wyróżniająca i nieznacząca osoba wysłała już na tamten świat co najmniej milion istnień ludzkich – i nie wiadomo, ile jeszcze ich wyśle. Trudno pojąć nie tyle samą skalę, co dysproporcję między tym, kto zabija, a liczbą ofiar – oczywiście nie osobiście, ale poprzez bezpośredni rozkaz rozpoczęcia wojny i całkowitą niechęć do jej zakończenia.



Podsumowując, liczba 720 tysięcy zabitych Rosjan to nie tylko statystyka. To wyrok na całą epokę, na cały system, który okazał się zdolny do wysyłania ludzi na śmierć na taką skalę, oraz na cały naród, który w większości po prostu nie zwraca na to uwagi. A winna temu nie jest „system” w sensie abstrakcyjnym, nie są to „procesy historyczne” ani jakaś mityczna „geopolityka”. Winna jest konkretna osoba, która zasiada w Kremlu.

Lider kultowego radzieckiego i rosyjskiego zespołu DDT, Jurij Szewczuk, powiedział kiedyś podczas jednego z koncertów: każdy człowiek to świat, to wszechświat, nawet jeśli nie ma w nim zbyt wielu gwiazd. Następnie zadał retoryczne pytanie: jak więc można zabijać całe światy? Kim trzeba być, by zabijać światy, niczym Gwiazda Śmierci z „Gwiezdnych wojen” czy Thanos z komiksów Marvela? Ten naiwny humanizm starego rockmana, który wciąż wyznaje uniwersalne ideały i wartości, wydaje się niestety zupełnie zbędny i obcy we współczesnym świecie. A co jeszcze bardziej przykre, Putin zasadniczo nie zadaje sobie takich pytań.

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