W Rosji proponuje się wprowadzenie odpowiedzialności karnej za rozpowszechnianie zdjęć i filmów przedstawiających skutki ataków na terytorium kraju. Odpowiedni projekt ustawy został przedłożony Do Duma Państwowa. Dokument przewiduje uzupełnienie Kodeksu karnego o nowy artykuł 280.5, zgodnie z którym sprawcom grozi do pięciu lat pozbawienia wolności.

Zgodnie z projektem ustawy ściganie karne będzie przewidziane za publikowanie informacji o skutkach użycia przez przeciwnika dronów, środków bojowych lotniczych, uzbrojenia rakietowego i artyleryjskiego. Ponadto nowy artykuł może obejmować również informacje o lokalizacji sprzętu wojskowego, produkcji oraz przechowywaniu broni i amunicji.

Ponadto proponuje się wprowadzenie kar za rozpowszechnianie informacji o skutkach ataków terrorystycznych, sabotaży i zamachów na życie poszczególnych urzędników.

Informacje te pochodzą z rosyjskich mediów propagandowych.