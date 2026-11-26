Prezydent Czech Petr Pavel skrytykował zamiar rządu Andreja Babiša, by sprzeciwić się udzieleniu pomocy finansowej Ukrainie ze środków budżetu UE.

Stwierdził, że Czechy nie powinny przyłączać się do krajów, które będą blokować wsparcie dla Kijowa.

Pavel podkreślił, że bezpieczeństwo i stabilność Ukrainy mają bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo Europy. Jego zdaniem nielogiczne jest jednoczesne popieranie europejskiej przyszłości Ukrainy i odmawianie jej dostępu do instrumentów finansowych, które pomagają zbliżyć się do przystąpienia do UE.

Jednocześnie premier Czech Andrej Babiš wyraził niezadowolenie z nowych wniosków Ukrainy o finansowanie. Stwierdził, że po otrzymaniu 90 mld euro Kijów ponownie prosi o 70 mld, i zadał pytanie, przez ile lat Europa ma nadal przeznaczać takie środki oraz jaki jest ostateczny cel tego finansowania.

Na szczycie UE omawiany jest nowy budżet Unii o wartości prawie 1,6 bln euro, z czego do 100 mld euro może zostać przeznaczone dla Ukrainy. Pomimo rozbieżności między krajami planuje się osiągnięcie porozumienia już w grudniu.

Pawło wezwał również Europę do wypracowania jednolitego stanowiska wobec Rosji i przyszłych negocjacji, ostrzegając przed scenariuszem „nowej Jałty”, w którym o losach Europy i Ukrainy decydowano by bez ich udziału. Podkreślił, że kraje europejskie powinny samodzielnie wyznaczać swoich przedstawicieli do negocjacji i nie pozwalać Rosji na dyktowanie warunków.

Źródło: Petr Pavel.

Słowacja nie weźmie udziału w nowym programie kredytowym Unii Europejskiej dla Ukrainy o wartości 45 mld euro. Premier Robert Fico oświadczył, że Bratysława nie zmieni swojego stanowiska pomimo nacisków ze strony Niemiec. Jednocześnie kraj ten obiecuje kontynuować pomoc humanitarną dla Ukrainy, ale odmawia udziału w jej finansowaniu wojskowym.

Niemcy zaproponowały Unii Europejskiej rezygnację z wymogu jednomyślnego zatwierdzania nowych kredytów dla Ukrainy. Komisja Europejska proponuje przeznaczyć 100 mld euro pomocy dla Kijowa w budżecie UE na lata 2028–2034, którego łączna kwota może wynieść 2 bln euro.

Kanada rozważa możliwość przyłączenia się do kredytu Unii Europejskiej w wysokości 90 mld euro na wsparcie Ukrainy.

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