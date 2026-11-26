捷克总统彼得·帕维尔批评了安德烈·巴比什政府打算反对通过欧盟预算向乌克兰提供财政援助的意图。

他表示，捷克不应加入那些阻挠对基辅提供支持的国家行列。

帕维尔强调，乌克兰的安全与稳定直接影响欧洲的安全。他指出，一方面支持乌克兰的欧洲前景，另一方面却拒绝向其提供有助于加速加入欧盟的财政工具，这种做法是不合逻辑的。

与此同时，捷克总理安德烈·巴比什对乌克兰提出的新一轮融资请求表示不满。 他表示，基辅在获得900亿欧元后又要求700亿欧元，并质问道：欧洲还要继续拨付此类资金多少年，以及这笔资金的最终目标是什么。

在欧盟峰会上，各方正在讨论总额近1.6万亿欧元的新预算，其中最多可向乌克兰拨付1000亿欧元。尽管各国之间存在分歧，但计划于12月达成协议。

帕维尔还呼吁欧洲就俄罗斯问题及未来的谈判形成统一立场，并警告不要重演“新雅尔塔”的局面——即在欧洲和乌克兰缺席的情况下，由他人决定两者的命运。 他强调，欧洲各国应自主决定谈判代表人选，绝不允许俄罗斯强加条件。

来源：彼得·帕维尔。

斯洛伐克将不参与欧盟为乌克兰提供的450亿欧元新贷款计划。 总理罗伯特·菲佐表示，尽管面临德国的压力，布拉迪斯拉发仍不会改变其立场。与此同时，该国承诺将继续向乌克兰提供人道主义援助，但拒绝参与对其的军事资助。

德国提议欧盟放弃对乌克兰新贷款需一致批准的要求。 欧盟委员会提议在2028至2034年的欧盟预算中为基辅拨款1000亿欧元，该预算总额可能达到2万亿欧元。

加拿大正在讨论是否加入欧盟为支持乌克兰提供的900亿欧元贷款计划。

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