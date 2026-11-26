Były głównodowodzący Sił Zbrojnych Ukrainy Oleksandr Syrskyi wziął udział w ocenie potencjału obronnego Norwegii na jej prawie 200-kilometrowej granicy lądowej z Rosją.

Strona norweska zaprosiła ukraińskiego generała, aby wykorzystać doświadczenie bojowe Ukrainy do wzmocnienia obrony przeciwlotniczej na północy kraju.

Podczas tajnej misji Syrski wraz z szefem Sztabu Generalnego Norwegii Eirikiem Kristoffersenem badał tereny przygraniczne w pobliżu rosyjskiego Półwyspu Kolskiego, gdzie skoncentrowane są znaczne siły zbrojne Federacji Rosyjskiej.

Równolegle w Oslo odbyły się spotkania przedstawicieli Ukrainy i Norwegii, podczas których omawiano pomoc dla Kijowa w zakresie ochrony przed rosyjskimi atakami rakietowymi i dronowymi w okresie zimowym, a także możliwości wykorzystania ukraińskiego doświadczenia bojowego do obrony Norwegii.

Komentując ryzyko rosyjskich prowokacji na Dalekiej Północy, Syrski podkreślił, że kraje muszą być stale gotowe na takie zagrożenia, a systemy obrony przeciwlotniczej powinny działać w trybie gotowości przez całą dobę.

Źródło: Barents Observer.

Minister obrony Ukrainy Jewhen Chmara podczas oficjalnej wizyty w Oslo spotkał się z ministrem finansów Norwegii Jensem Stoltenbergiem, podczas której strony omówiły sytuację na froncie, kluczowe potrzeby Sił Obronnych oraz wzmocnienie ukraińskiej obrony przeciwlotniczej, w szczególności w celu ochrony przed rakietami balistycznymi i bezzałogowymi statkami powietrznymi w przededniu zimy.

Pomimo rozwoju dronów i systemów zrobotyzowanych, całkowite zastąpienie piechoty na froncie nie jest na razie możliwe. Dostępne technologie nie są jeszcze w stanie wykonywać wszystkich zadań, z którymi radzą sobie żołnierze. Stwierdził to były głównodowodzący Sił Zbrojnych Ukrainy Oleksandr Syrskyi.

Kraje europejskie muszą z wyprzedzeniem przygotowywać się na ewentualną wojnę z Rosją, wzmacniać swoje siły zbrojne, wyposażać je w nowoczesny sprzęt oraz przygotowywać gospodarkę i społeczeństwo. Odpowiadając na pytanie, co mógłby doradzić Europejczykom obawiającym się rozprzestrzenienia rosyjskiej agresji na ich kraje, Syrski wezwał, by nie liczyć na to, że uda się uniknąć wojny.

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