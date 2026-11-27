W piątek, 27 listopada 2026 roku, w Stanach Zjednoczonych obchodzony jest Narodowy Dzień bawarskiego tortu kremowego – deseru z delikatnym nadzieniem, śmietaną i chrupiącym spodem. Pomimo nazwy jego historia wiąże się nie tylko z Bawarią: krem, który stał się podstawą tego ciasta, zyskał popularność dzięki francuskim kucharzom już na początku XIX wieku. Opowiemy, skąd wzięła się ta słodka potrawa, w jakich krajach zyskała popularność oraz jak przygotować w domu wersję klasyczną i dwie nietypowe odmiany.

Bawarskie ciasto z kremem to deser z delikatnym, puszystym nadzieniem na bazie mleka, jajek, cukru, żelatyny i ubitej śmietany. Nadzienie nakłada się na gotowe ciasto kruche lub inną podstawę do tortu, a następnie schładza, aby krem dobrze stwardniał. W przeciwieństwie do zwykłego kremu budyniowego, krem bawarski ma lżejszą konsystencję dzięki ubitej śmietanie. Żelatyna pomaga nadzieniu zachować kształt, dzięki czemu ciasto można pokroić na równe kawałki.

Smak klasycznego deseru jest zazwyczaj waniliowy, śmietankowy i umiarkowanie słodki. Istnieje jednak wiele wariacji. Do kremu dodaje się czekoladę, kawę, puree owocowe, skórkę cytrusową lub orzechy. Gotowe ciasto dekoruje się jagodami, bitą śmietaną, wiórkami czekoladowymi lub sosem owocowym. Ważne jest, aby nie mylić bawarskiego ciasta kremowego z prostym ciastem budyniowym. W klasycznej wersji to właśnie żelatyna i ubita śmietana nadają nadzieniu charakterystyczną sprężystą, a jednocześnie delikatną konsystencję. Deser podaje się schłodzony, dlatego smakuje szczególnie dobrze po kilku godzinach spędzonych w lodówce.

Skąd pochodzi krem bawarski

Historia kremu bawarskiego sięga czasów wcześniejszych niż pojawienie się współczesnych amerykańskich ciast z takim nadzieniem. W kuchni francuskiej znany jest jako crème bavaroise lub bavarois. Jest to zimny deser przygotowywany na bazie kremówki, żelatyny i ubitej śmietany. Schładza się go w specjalnej formie, a przed podaniem można go wywrócić na talerz.

Rozpowszechnienie tego deseru wiąże się z kuchnią francuską z początku XIX wieku. Jednym z kucharzy, którzy spopularyzowali i udoskonalili ten przepis, był Marie-Antoine Carême – znany francuski szef kuchni, uważany za jednego z twórców kuchni wykwintnej. Zajmował się wyrafinowanymi deserami i sprawił, że skomplikowane techniki cukiernicze stały się bardziej popularne wśród profesjonalnych kucharzy.

Jednak dokładne pochodzenie przepisu pozostaje przedmiotem dyskusji. Nazwa nawiązuje do niemieckiej Bawarii, ale historycy kulinarni nie mają ostatecznego potwierdzenia, że to właśnie tam wynaleziono ten deser. Jedna z wersji wiąże jego pojawienie się z francuskimi kucharzami, którzy pracowali na dworach bawarskich władców. Inna wersja głosi, że przepis ten został przywieziony do Francji po tym, jak kucharze pracowali w Bawarii. Wiadomo, że na początku XIX wieku krem bawarski był już częścią francuskiej tradycji cukierniczej.

Jak deser rozprzestrzenił się w Europie i Stanach Zjednoczonych

W XIX wieku krem bawarski zyskał popularność we francuskich restauracjach i hotelach wysokiej klasy. Podawano go jako osobny zimny deser, często w ozdobnych formach. Doskonale nadawał się na uroczyste obiady, ponieważ można go było przygotować z wyprzedzeniem, schłodzić i efektownie podać gościom. Z czasem przepis ten rozprzestrzenił się w Wielkiej Brytanii. Tam deser znano pod nazwą Bavarian cream, a jego przepisy pojawiały się w książkach kucharskich już w połowie XIX wieku. Kucharze zmieniali proporcje, stosowali różne dodatki smakowe i podawali krem z owocami lub sosami.

Do Stanów Zjednoczonych krem bawarski dotarł wraz z europejskimi tradycjami kulinarnymi. W 1884 roku przepis pod nazwą Bavarian cream pojawił się w książce kucharskiej Bostońskiej Szkoły Kulinarnej, przygotowanej przez Mary Abigail Dodge Lincoln. Kolejny znany przepis opublikowała Fanny Farmer w swojej książce kucharskiej z 1896 roku. W ten sposób deser ten stopniowo stał się częścią amerykańskiej kuchni domowej.

W Stanach Zjednoczonych krem bawarski zaczęto wykorzystywać nie tylko do pojedynczych deserów, ale także do ciast, ciasteczek i pączków. To właśnie tam szczególnie popularna stała się wersja z kremowym nadzieniem jako podstawą ciasta. Amerykańskie piekarnie oferują różne wersje – od klasycznej waniliowej po czekoladową i owocową.

Obecnie krem bawarski można spotkać we Francji, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych i innych krajach, gdzie popularna jest europejska tradycja cukiernicza. W Niemczech często podaje się go jako osobny deser w szklankach lub foremkach, podczas gdy w Stanach Zjednoczonych nazwa Bavarian cream jest dobrze znana również dzięki nadzieniom do pączków. Jednocześnie to właśnie ciasto z kremem bawarskim jest szczególnie związane z amerykańską kulturą gastronomiczną.

Skąd wziął się Narodowy Dzień ciasta z kremem bawarskim

Narodowy Dzień Baварskiego ciasta z kremem w Stanach Zjednoczonych obchodzony jest co roku 27 listopada. Nie jest to święto państwowe ani oficjalna data ustanowiona ustawą. Jest to nieformalne wydarzenie gastronomiczne, które uwzględniane jest w amerykańskich kalendarzach poświęconych jedzeniu i świętom kulinarnym.

Dokładna historia powstania tego dnia nie jest znana. Organizatorzy National Day Calendar zaznaczają, że nie udało im się ustalić, kto dokładnie zapoczątkował te obchody. Jednocześnie badacze dat kulinarnych znaleźli jedną z najwcześniejszych wzmianek drukowanych na ten temat w amerykańskiej gazecie The Times Herald w stanie Michigan. Pochodzi ona z 27 listopada 2004 roku. Cel tego dnia jest prosty – zwrócić uwagę na deser, który może zniknąć w cieniu bardziej popularnych amerykańskich ciast. To okazja, by spróbować klasycznego przepisu, odwiedzić cukiernię lub przygotować coś niezwykłego w domu. W mediach społecznościowych z okazji tego święta używa się hashtagu #BavarianCreamPieDay.

Jakie składniki są potrzebne do przygotowania bawarskiego tortu kremowego

W klasycznym przepisie znajduje się kilka podstawowych składników. Pierwszym z nich jest mleko, które nadaje kremowi delikatny, maślany smak. Drugim są żółtka jaj, dzięki którym nadzienie staje się gęstsze i bardziej intensywne. Cukier odpowiada za słodycz, a wanilia – za charakterystyczny aromat. Szczególną rolę odgrywa żelatyna. To właśnie ona pomaga kremowi zestalić się po schłodzeniu i nie rozlewać się podczas krojenia. Ubitą śmietanę dodaje się na końcu, gdy baza kremowa już nieco ostygła. Dzięki temu nadzienie staje się lekkie i puszyste.

Jako spód najczęściej stosuje się ciasto kruche. Dobrze komponuje się ono z delikatnym kremem i nie przytłacza jego smaku. Można również użyć gotowego spodu do ciasta, jeśli chce się skrócić czas przygotowania. W nowoczesnych wariantach stosuje się czekoladę, kawę, puree owocowe, orzechy, wiórki kokosowe, karmel i owoce cytrusowe. Szczególnie dobrze z kremowym nadzieniem komponują się maliny, truskawki, wiśnie i brzoskwinie. Dodają one delikatnej kwaskowatości i sprawiają, że deser nie jest tak mdły.

Ciekawostki o bawarskim torcie kremowym

1. Jego nazwa nie świadczy o bawarskim pochodzeniu. Deser nosi nazwę związaną z Bawarią, ale najstarsze znane drukowane przepisy na krem bawarski wywodzą się z francuskiej tradycji kulinarnej. Dokładny związek z tym niemieckim regionem nie został dotychczas ustalony.

2. Początkowo nie był to tort. Klasyczny bavarois przygotowywano jako osobny zimny deser w foremce. Schładzano go, a następnie podawano na talerzu. Amerykańska wersja z kruchym spodem stała się jednym z późniejszych sposobów wykorzystania tego kremu.

3. W Stanach Zjednoczonych krem bawarski kojarzy się również z pączkami. W wielu amerykańskich piekarniach wykorzystuje się go jako nadzienie do wypieków drożdżowych. Takie pączki mogą być posypane cukrem pudrem lub polane polewą. Dlatego dla Amerykanów krem bawarski to nie tylko wykwintny deser, ale także znajomy smak z cukierni.

4. Carême był prawdziwą gwiazdą kuchni swoich czasów. Marie-Antoine Carême pracował dla przedstawicieli europejskiej arystokracji i znanych polityków. Szczególną uwagę poświęcał prezentacji potraw i skomplikowanym deserom. Jego wkład pomógł ukształtować francuską kuchnię wyższą.

5. Krem można przygotować w niemal każdym smaku. Wanilia to tylko klasyczna wersja. Do bazy dodaje się roztopioną czekoladę, kawę, skórkę cytrusową, puree owocowe lub pastę orzechową. Najważniejsze jest zachowanie odpowiedniej konsystencji i niezakłócenie równowagi między kremem a śmietaną.

6. Deser należy przygotować z wyprzedzeniem. Krem bawarski nie może być podawany zaraz po przygotowaniu. Potrzebuje czasu, aby ostygnąć i stwardnieć. Najlepiej pozostawić ciasto w lodówce na kilka godzin lub na całą noc.

Trzy przepisy na bawarski tort z kremem

Poniżej przedstawiamy trzy warianty tego deseru. Pierwszy z nich spodoba się tym, którzy chcą spróbować klasycznego smaku. Drugi łączy czekoladę, kawę i orzechy, a trzeci – delikatny krem z malinami i pistacjami.

1. Klasyczne bawarskie ciasto waniliowe

Składniki na spód:

200 g mąki pszennej;

100 g zimnego masła;

50 g cukru;

1 żółtko;

1–2 łyżki zimnej wody;

szczypta soli.

Na krem:

500 ml mleka;

4 żółtka;

100 g cukru;

10 g żelatyny;

50 ml zimnej wody do żelatyny;

1 łyżeczka ekstraktu waniliowego lub cukru waniliowego;

250 ml śmietanki o zawartości tłuszczu 30–33%.

Do dekoracji:

świeże jagody;

cukier puder;

odrobina ubitej śmietanki.

Przygotowanie:

Najpierw przygotuj ciasto. Wymieszaj mąkę z cukrem i solą. Dodaj pokrojone w kostkę zimne masło i rozetrzyj rękami, aż powstanie drobna kruszonka. Dodaj żółtko i zimną wodę. Szybko zagnieść ciasto. Nie wyrabiaj go zbyt długo, aby spód nie stał się twardy po upieczeniu. Owiń ciasto w folię i wstaw do lodówki na 30 minut. Następnie rozwałkuj, wyłóż do formy o średnicy około 22–24 cm i uformuj brzegi. Nakłuj spód widelcem, przykryj papierem do pieczenia i wysyp na wierzch suchą fasolę lub specjalne kulki do pieczenia. Piecz przez około 15 minut w temperaturze 180 °C. Następnie usuń papier do pieczenia wraz z obciążeniem i piecz jeszcze przez 10–12 minut, aż ciasto nabierze złocistego koloru. Pozostaw do całkowitego ostygnięcia. Żelatynę zalej zimną wodą i pozostaw do spęcznienia na 5–10 minut. Podgrzej mleko prawie do wrzenia. Osobno utrzeć żółtka z cukrem. Stopniowo wlewać do nich gorące mleko, ciągle mieszając. Przelej mieszankę z powrotem do rondla i podgrzewaj na małym ogniu, ciągle mieszając, aż krem nieco zgęstnieje. Nie doprowadzaj go do wrzenia. Jeśli masz termometr kuchenny, utrzymuj temperaturę na poziomie około 82–84 °C. Zdejmij rondel z ognia, dodaj namoczoną żelatynę i mieszaj do całkowitego rozpuszczenia. Dodaj wanilię. Odstaw krem do ostygnięcia, od czasu do czasu mieszając. Gdy krem zacznie gęstnieć, ale jeszcze nie stwardnieje, ubij zimną śmietankę na miękkie szczyty. Delikatnie wmieszaj ją do bazy mlecznej za pomocą łopatki. Przełóż krem na upieczony spód, wyrównaj powierzchnię i wstaw ciasto do lodówki na co najmniej 4–6 godzin. Przed podaniem udekoruj jagodami i bitą śmietaną.

Wskazówka: nie dodawaj ubitej śmietanki do gorącej bazy budyniowej. Musi ona ostygnąć, w przeciwnym razie śmietanka straci swoją puszystą konsystencję. To właśnie ten etap pozwala uzyskać delikatny krem, a nie gęsty budyń.

2. Czekoladowo-kawowy tort bawarski z orzechami laskowymi

Ta wersja spodoba się miłośnikom bogatych deserów. Łączy w sobie ciemną czekoladę, kawę i prażone orzechy laskowe. Kawa o lekko gorzkim smaku równoważy słodycz kremu, a orzechowa podstawa dodaje przyjemnej chrupkości.

Składniki na czekoladowe ciasto:

180 g czekoladowych ciastek;

70 g masła;

30 g posiekanych orzechów laskowych.

Na krem:

400 ml mleka;

100 ml śmietanki;

4 żółtka;

90 g cukru;

120 g ciemnej czekolady;

2 łyżeczki kawy rozpuszczalnej lub 40 ml mocnego espresso;

10 g żelatyny;

50 ml zimnej wody;

200 ml śmietanki o zawartości tłuszczu 30–33%.

Do dekoracji:

50 g prażonych orzechów laskowych;

wiórki czekoladowe;

odrobina kakao.

Przygotowanie:

Pokrusz czekoladowe ciastka na drobne okruchy. Wymieszaj je z roztopionym masłem i orzechami laskowymi. Przełóż masę do formy o średnicy 22–24 cm, mocno dociśnij do dna i uformuj niewielkie brzegi. Wstaw do lodówki na 20–30 minut. Żelatynę zalej zimną wodą i pozostaw do spęcznienia. W rondelku podgrzej mleko i 100 ml śmietanki. Dodaj kawę i wymieszaj. Jeśli używasz espresso, weź pod uwagę jego objętość i nieco zmniejsz ilość mleka. Żółtka utrzeć z cukrem. Stopniowo wlewać do nich gorącą mieszankę kawowo-mleczną, ciągle mieszając. Przełóż całość z powrotem do rondla i podgrzewaj na małym ogniu, aż masa lekko zgęstnieje. Nie doprowadzaj do wrzenia. Zdejmij z ognia, dodaj posiekaną czekoladę i mieszaj do uzyskania jednolitej konsystencji. Następnie dodaj namoczoną żelatynę i mieszaj do całkowitego rozpuszczenia. Ostudź bazę czekoladową do temperatury pokojowej, od czasu do czasu mieszając. Powinna pozostać płynna, ale nie może być już ciepła. Osobno ubij 200 ml zimnej śmietanki na miękkie szczyty. Delikatnie połącz ją z masą czekoladową. Nałóż krem na schłodzoną bazę z ciastek. Wyrównaj powierzchnię i pozostaw w lodówce na 4–6 godzin. Przed podaniem udekoruj prażonymi orzechami laskowymi, wiórkami czekoladowymi i niewielką ilością kakao.

Wskazówka: aby uzyskać bardziej wyrazisty smak, do czekoladowej bazy można dodać szczyptę soli morskiej. Podkreśli ona smak czekolady i orzechów. A jeśli zależy Ci na jeszcze bardziej intensywnym aromacie, orzechy laskowe można zastąpić prażonymi migdałami.

3. Bavarski tort malinowo-fistkowy bez pieczenia

To bardziej niezwykła i efektowna wersja. Łączy w sobie słodko-kwaśne maliny, delikatny krem śmietankowy i pistacje. Deseru nie trzeba piec, ponieważ spód przygotowuje się z herbatników i masła. Taki tort wygląda szczególnie efektownie na świątecznym stole dzięki różowemu kremowi i zielonej posypce orzechowej.

Składniki na spód:

200 g ciastek kruchych;

80 g masła śmietankowego;

30 g posiekanych pistacji.

Na krem malinowy:

300 g świeżych lub mrożonych malin;

300 ml mleka;

3 żółtka;

90 g cukru;

10 g żelatyny;

50 ml zimnej wody;

200 ml śmietanki o zawartości tłuszczu 30–33%;

1 łyżeczka soku z cytryny.

Do dekoracji:

100 g świeżych malin;

30–40 g obranych pistacji;

kilka listków mięty.

Przygotowanie:

Ciastka zmiel w blenderze na drobną kruszonkę. Dodaj roztopione masło i posiekane pistacje. Przełóż masę do formy o średnicy 22–24 cm. Dobrze dociśnij do dna, uformuj boki i wstaw do lodówki. Maliny przetrzyj przez sito, aby pozbyć się pestek. Uzyskane puree przełóż do małego rondla, dodaj sok z cytryny i podgrzewaj przez kilka minut. Nie trzeba długo gotować mieszanki. Żelatynę zalej zimną wodą i pozostaw do spęcznienia. Podgrzej mleko prawie do wrzenia. Żółtka utrzeć z cukrem, a następnie stopniowo wlewać do nich gorące mleko. Przelej mieszankę z powrotem do rondla i podgrzewaj na małym ogniu, ciągle mieszając, aż lekko zgęstnieje. Nie doprowadzaj do wrzenia. Zdejmij krem z ognia, dodaj żelatynę i mieszaj do całkowitego rozpuszczenia. Następnie dodaj puree malinowe i dobrze wymieszaj. Ostudź bazę. Gdy ostygnie i zacznie nieco gęstnieć, ubij śmietankę na miękkie szczyty. Delikatnie dodaj śmietankę do bazy malinowej. Nie rób tego zbyt szybko, aby krem pozostał puszysty. Nałóż nadzienie na spód z ciastek, wyrównaj powierzchnię i wstaw do lodówki na 5–6 godzin. Przed podaniem udekoruj świeżymi malinami, posiekanymi pistacjami i listkami mięty.

Wskazówka: jeśli używasz mrożonych malin, najpierw je rozmroź i odsącz nadmiar płynu. Dzięki temu krem będzie miał bardziej intensywny smak i nie będzie zbyt wodnisty. Fistki najlepiej lekko podsmażyć na patelni bez oleju – dzięki temu będą bardziej aromatyczne.

Jak uczcić Narodowy Dzień Bawarskiego Ciasta Kremowego

Najprostszym sposobem na włączenie się w to kulinarne święto jest przygotowanie tortu w domu. Można wybrać klasyczny przepis waniliowy lub spróbować nietypowego połączenia czekolady, kawy i orzechów. Jeśli nie masz ochoty spędzać czasu w kuchni, możesz poszukać deseru w lokalnej cukierni lub zamówić go na rodzinne popołudnie przy herbacie.

Kolejny pomysł – zorganizować małą degustację i porównać kilka rodzajów nadzienia. Na przykład przygotować krem waniliowy, czekoladowy i jagodowy, a następnie zaproponować bliskim, aby wybrali swój ulubiony. To świetna okazja, by spędzić wieczór razem i spróbować nowych smaków. W mediach społecznościowych Amerykanie dzielą się zdjęciami deserów z hashtagiem #BavarianCreamPieDay. Można również opowiedzieć, która wersja ciasta podobała się najbardziej, lub podzielić się własnym przepisem. W końcu głównym celem tego dnia jest przypomnienie sobie o deserze o ciekawej historii i sprawienie sobie odrobiny słodkiej przyjemności.

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