2026年11月27日星期五，美国将庆祝巴伐利亚奶油蛋糕日——这是一种内馅细腻、配有鲜奶油且底层酥脆的甜点。 尽管名称如此，它的历史却不仅与巴伐利亚有关：作为蛋糕基底的奶油馅，早在19世纪初就因法国厨师而广受欢迎。 下面我们就来讲述这道甜点的起源，哪些国家的人们喜爱它，以及如何在家中制作经典款和两种别具一格的变体。

巴伐利亚奶油蛋糕是一种以牛奶、鸡蛋、糖、明胶和打发鲜奶油为原料，内馅细腻轻盈的甜点。 将馅料填入现成的酥皮或其他蛋糕底中，然后冷藏，使奶油充分凝固。与普通卡仕达酱不同，巴伐利亚奶油馅因加入了打发的鲜奶油而质地更为轻盈。 明胶有助于馅料保持形状，因此蛋糕可以切成整齐的切片。

这款经典甜点的口味通常带有香草味，奶香浓郁，甜度适中。但也有许多变体。人们会在奶油馅中加入巧克力、咖啡、水果泥、柑橘皮或坚果。 成品蛋糕通常用浆果、打发奶油、巧克力碎屑或水果酱进行装饰。重要的是不要将巴伐利亚奶油蛋糕与普通的蛋奶酥点心混淆。 在经典做法中，正是明胶和打发的鲜奶油赋予了馅料那种独特而富有弹性、却又细腻柔滑的质地。这款甜点需冷藏后食用，因此在冰箱中冷藏数小时后，味道尤为美妙。

巴伐利亚奶油的起源

巴伐利亚奶油的历史比现代美国同款馅料的蛋糕还要悠久。在法国烹饪中，它被称为crème bavaroise或bavarois。 这是一种冷甜点，由蛋奶糊、明胶和打发的鲜奶油制成。将其放入专用模具中冷藏定型，上桌前可倒扣在盘子上。

这道甜点的流行通常被归因于19世纪初的法国烹饪。 玛丽-安托万·卡雷姆是推广并完善该食谱的厨师之一——这位著名的法国主厨被视为高级烹饪的奠基人之一。 他专攻精致甜点，并使复杂的糕点制作技法在专业厨师中更为普及。

不过，该食谱的确切起源仍存在争议。 其名称虽暗指德国巴伐利亚，但烹饪史学家尚无确凿证据证明该甜点正是诞生于此。有一种说法将其起源归因于曾在巴伐利亚统治者宫廷任职的法国厨师。 另一种说法则认为，该食谱是在厨师们在巴伐利亚工作后被带回法国的。众所周知，19世纪初，巴伐利亚奶油已成为法国糕点传统的一部分。

这款甜点如何在欧洲和美国流行起来

19世纪，巴伐利亚奶油在法国的高档餐厅和酒店中广受欢迎。它通常作为一道独立的冷甜点供应，且常以装饰性模具盛装。 它非常适合节日宴席，因为可以提前制作、冷藏，并以别出心裁的方式呈献给宾客。随后，该食谱传入英国。 在那里，这种甜点被称为巴伐利亚奶油（Bavarian cream），其配方早在19世纪中叶就已出现在烹饪书籍中。厨师们调整配比，使用各种香精，并搭配水果或酱汁一起呈上。

巴伐利亚奶油随着欧洲的烹饪传统传入美国。 1884年，由玛丽·阿比盖尔·多奇·林肯编撰的《波士顿烹饪学校食谱》中，首次收录了名为巴伐利亚奶油的配方。 范妮·法默也在她1896年的烹饪书中发表了另一份著名的配方。就这样，这种甜点逐渐成为美国家庭烹饪的一部分。

在美国，巴伐利亚奶油不仅被用于制作单品甜点，还被广泛应用于馅饼、小蛋糕和甜甜圈中。特别是以奶油馅为基底的馅饼，在美国尤为流行。 美国面包店提供多种版本——从经典的香草味到巧克力味和水果味。

如今，在法国、德国、英国、美国以及其他流行欧洲糕点传统的国家，都能见到巴伐利亚奶油的身影。 在德国，它通常作为独立甜点盛装在玻璃杯或模具中供应；而在美国，巴伐利亚奶油这一名称还因作为甜甜圈馅料而广为人知。与此同时，正是巴伐利亚奶油派与美国美食文化有着特别的渊源。

巴伐利亚奶油蛋糕日的由来

美国每年11月27日都会庆祝巴伐利亚奶油蛋糕日。这既不是国家法定节假日，也不是法律规定的正式日期。 这是一种非正式的美食活动，被列入美国的美食日历和烹饪节日之中。

这一纪念日的确切起源尚不明确。国家日历（National Day Calendar）的组织者指出，他们未能查明究竟是谁率先发起了这一庆祝活动。 与此同时，研究美食日期的学者们在密歇根州的《时代先驱报》（The Times Herald）上发现了一则关于该日期的早期印刷记录，日期为2004年11月27日。 设立这一纪念日的目的很简单——让人们关注这款可能在更受欢迎的美国派中被忽视的甜点。这是一个尝试经典食谱、光顾糕点店或在家中制作一些别出心裁甜点的好机会。 社交媒体上，人们常使用话题标签 #BavarianCreamPieDay 来庆祝这一节日。

制作巴伐利亚奶油派需要哪些原料

经典配方中有几种主要原料。第一种是牛奶，它赋予奶油细腻的奶油味。 第二种是蛋黄，它能让馅料变得更浓稠、风味更醇厚。糖负责增添甜味，而香草则赋予其独特的香气。 明胶也起着独特的作用。正是它帮助奶油在冷却后凝固，并在切片时不流淌。打发的鲜奶油在最后加入，即当奶油馅稍微冷却后。这使得馅料变得轻盈蓬松。

饼底通常使用酥皮。它与柔滑的奶油搭配得当，不会掩盖奶油的风味。 如果想节省制作时间，也可以使用现成的蛋糕底。现代版本中常加入巧克力、咖啡、水果泥、坚果、椰丝、焦糖和柑橘类水果。 覆盆子、草莓、樱桃和桃子与奶油馅的搭配尤为绝妙。它们能增添一丝清新的酸味，使甜点口感不那么腻。

关于巴伐利亚奶油蛋糕的有趣事实

1. 其名称并不能证明它源自巴伐利亚。虽然这款甜点的名字与巴伐利亚有关，但已知最早的巴伐利亚奶油蛋糕印刷食谱却源自法国的烹饪传统。 它与德国该地区的确切联系至今尚未确定。

2. 最初这并不是一种蛋糕。经典的巴伐利亚奶油（bavarois）是作为独立的冷甜点在模具中制作的。它先被冷藏，然后盛在盘子里上桌。采用酥皮底的美国版本，是后来使用这种奶油的一种做法。

3. 在美国，巴伐利亚奶油还常与甜甜圈联系在一起。许多美国面包店将其用作酵母糕点的馅料。 这类甜甜圈可以撒上糖粉或淋上糖霜。因此，对美国人来说，巴伐利亚奶油不仅是一种精致的甜点，更是糕点店里熟悉的味道。

4. 卡雷姆曾是当时烹饪界的真正巨星。玛丽-安托万·卡雷姆曾为欧洲贵族和知名政治家服务。 他特别注重菜肴的摆盘和复杂的甜点制作。他的贡献帮助塑造了法国高级料理。

5. 奶油几乎可以制成任何口味。香草味只是经典选择之一。在基底中加入融化的巧克力、咖啡、柑橘皮、水果泥或坚果酱，都能调制出不同的风味。 关键在于保持正确的质地，并维持奶油与鲜奶油之间的平衡。

6. 这道甜点需要提前制作。巴伐利亚奶油蛋糕不能在制作完成后立即上桌。它需要时间冷却并凝固。最好将蛋糕放入冰箱冷藏几小时或过夜。

三款巴伐利亚奶油蛋糕食谱

以下是三种甜点做法。第一种适合想要体验经典口味的人。第二种融合了巧克力、咖啡和坚果，第三种则是搭配覆盆子和开心果的柔滑奶油。

1. 经典香草巴伐利亚蛋糕

饼底原料：

200克小麦面粉；

100克冷藏黄油；

50克糖；

1个蛋黄；

1–2汤匙冷水；

少许盐。

奶油馅：

500 毫升牛奶；

4个蛋黄；

100克糖；

10克明胶；

50 毫升冷水（用于泡发明胶）；

1茶匙香草精或香草糖；

250毫升脂肪含量为30–33%的奶油。

装饰用：

新鲜浆果；

糖粉；

少许打发的奶油。

制作方法：

首先制作饼底。将面粉与糖、盐混合。加入切成小块的冷黄油，用手搓揉至呈细碎屑状。 加入蛋黄和冷水。快速揉成面团。不要揉搓太久，以免烘烤后底层变硬。 将面团用保鲜膜包好，放入冰箱冷藏30分钟。然后擀开，铺入直径约22–24厘米的模具中，并捏出边缘。 用叉子在底部戳孔，盖上烘焙纸，并在上面铺上干豆子或专用的烘焙压重球。 在180 °C下烘烤约15分钟。随后取出铺有压重物的烘焙纸，继续烘烤10–12分钟，直至呈金黄色。完全冷却。 将明胶用冷水浸泡，静置5–10分钟使其膨胀。 将牛奶加热至即将沸腾。另取一碗，将蛋黄与糖搅打均匀。一边不断搅拌，一边将热牛奶逐渐倒入蛋黄糖浆中。 将混合物倒回锅中，用小火加热并不断搅拌，直到奶油略微变稠。切勿煮沸。如有厨房温度计，温度应控制在82–84 °C左右。 将锅从火上移开，加入泡发的明胶，搅拌至完全溶解。加入香草精。让奶油冷却，期间不时搅拌。 当奶油开始变稠但尚未凝固时，将冷鲜奶油打发至软峰状。用刮刀将其轻轻拌入奶基中。 将奶油馅倒入烤好的饼底中，抹平表面，然后将蛋糕放入冰箱冷藏至少4–6小时。上桌前用浆果和打发的鲜奶油装饰。

小贴士：切勿将打发的鲜奶油加入热乎乎的蛋奶糊中。蛋奶糊必须冷却，否则鲜奶油会失去蓬松的质地。正是这一步骤，才能制作出细腻的奶油馅，而非浓稠的蛋奶布丁。

2. 巧克力咖啡巴伐利亚蛋糕配榛子

这款甜点适合喜欢浓郁风味的人。它融合了黑巧克力、咖啡和烤榛子。咖啡的微苦平衡了奶油的甜味，而坚果底层则增添了令人愉悦的酥脆口感。

巧克力底层所需食材：

180克巧克力饼干；

70克黄油；

30克碎榛子。

奶油馅所需材料：

400 毫升牛奶；

100 毫升淡奶油；

4个蛋黄；

90克糖；

120克黑巧克力；

2 茶匙速溶咖啡或 40 毫升浓缩咖啡；

10克明胶；

50 毫升冷水；

200 毫升脂肪含量为 30–33% 的奶油。

装饰用：

50克烤榛子；

巧克力碎屑；

少许可可粉。

制作方法：

将巧克力饼干碾碎成碎屑。将其与融化的黄油和榛子混合。 将混合物倒入直径22–24厘米的模具中，紧压在底部并塑成低矮的边沿。放入冰箱冷藏20–30分钟。 将明胶用冷水浸泡，静置至膨胀。 将牛奶和100毫升淡奶油放入锅中加热。加入咖啡并搅拌均匀。如果使用意式浓缩咖啡，请根据其体积适当减少牛奶用量。 将蛋黄与糖搅打均匀。一边不断搅拌，一边将热咖啡牛奶混合液逐渐倒入其中。 将混合物倒回锅中，用小火加热至略微变稠。切勿煮沸。 从炉火上移开，加入切碎的巧克力，搅拌至均匀。然后加入泡发的明胶，搅拌至完全溶解。 将巧克力基底冷却至室温，期间不时搅拌。它应保持液态，但不再温热。 另取200毫升冷鲜奶油，打发至软峰状。将其轻轻拌入巧克力糊中。 将奶油馅铺在冷却后的饼干底上。抹平表面，放入冰箱冷藏4–6小时。 上桌前，用烤过的榛子、巧克力碎和少许可可粉装饰。

小贴士：为了让风味更鲜明，可以在巧克力底层中加入一小撮海盐。它能凸显巧克力和坚果的风味。如果想要更浓郁的香气，可以将榛子替换为烤杏仁。

3. 无需烘烤的覆盆子开心果巴伐利亚蛋糕

这是一款更独特且色彩鲜艳的版本。它融合了酸甜的覆盆子、柔滑的奶油馅和开心果。这款甜点无需烘烤，因为底层由饼干和黄油制成。 粉红色的奶油搭配绿色的坚果碎，让这款蛋糕在节日餐桌上格外亮眼。

底层所需食材：

200克酥饼干；

80克黄油；

30克碎开心果。

覆盆子奶油所需材料：

300克新鲜或冷冻覆盆子；

300 毫升牛奶；

3个蛋黄；

90克糖；

10 克明胶；

50 毫升冷水；

200 毫升脂肪含量为 30–33% 的奶油；

1茶匙柠檬汁。

装饰用：

100克新鲜覆盆子；

30–40克去壳开心果；

几片薄荷叶。

制作方法：

将饼干放入搅拌机中打碎成细碎屑。加入融化的黄油和切碎的开心果。 将混合物倒入直径22–24厘米的模具中。用力压实底部，塑形成侧壁，然后放入冰箱冷藏。 将覆盆子过筛，去除果核。将所得果泥倒入小锅中，加入柠檬汁，加热几分钟。无需长时间煮沸。 将明胶用冷水浸泡，静置使其膨胀。 将牛奶加热至即将沸腾。将蛋黄与糖搅打均匀，然后逐渐倒入热牛奶中。 将混合物倒回锅中，用小火加热，不断搅拌，直至略微变稠。切勿煮沸。 将奶油从炉火上移开，加入明胶并搅拌至完全溶解。随后加入覆盆子果泥，充分搅拌均匀。 将基底冷却。待其变凉并开始略微变稠时，将鲜奶油打发至软峰状。 将鲜奶油轻轻拌入覆盆子基底中。操作时不要太快，以免奶油失去蓬松感。 将馅料铺在饼干底上，抹平表面，放入冰箱冷藏5–6小时。 上桌前，用新鲜覆盆子、碎开心果和薄荷叶装饰。

小贴士：如果使用冷冻覆盆子，请先将其解冻并沥干多余的水分。这样奶油的口感会更浓郁，也不会过于稀薄。 最好将开心果放在不放油的平底锅中稍微烘烤一下——这样会让它们更香。

如何庆祝巴伐利亚奶油蛋糕日

参与这场美食盛宴最简单的方式，就是在家亲手制作这款蛋糕。 你可以选择经典的香草配方，也可以尝试巧克力、咖啡和坚果的独特组合。如果不想在厨房里花费太多时间，可以去当地的糕点店寻找这款甜点，或者为家庭茶会预订一份。

还有一个好主意——举办一场小型品鉴会，对比几种不同的馅料。例如，制作香草奶油、巧克力和浆果口味的馅料，然后让亲友们挑选最喜欢的。这是共度夜晚、尝试新口味的绝佳契机。 在社交媒体上，美国人会使用话题标签 #BavarianCreamPieDay 分享甜点照片。 你也可以分享哪种口味的派最得你心，或者分享自己的独家食谱。毕竟，这一天的主要意义在于重温这款拥有有趣历史的甜点，并给自己带来一点甜蜜的享受。

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