波兰波兹南莱赫在欧联杯第五轮比赛中客场与比利时圣吉罗斯联合2比2战平。上半场结束时，客队以2比0领先，但主队在下半场扳平比分。

赛前，这支波兹南俱乐部积1分，位列赛事积分榜第35位。战平后，球队升至第34位，Interia Sport报道。

莱赫上半场攻入两球

第15分钟，莱赫首开纪录：扬尼克·阿涅罗在对方禁区内接到传球后射门，皮球击中后卫发生折射后入网。仅过了3分钟，路易斯·帕尔马利用主队向本方门将传球失误，将波兰球队的领先优势扩大。

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第29分钟，圣吉罗斯联合获得点球机会，但莱赫门将马特乌什·利斯扑出了劳尔·弗洛鲁奇的射门。波兹南球队以2比0的比分保持到中场休息。

主队扳平比分

下半场开始时，裁判因越位取消了比利时球队的一粒进球。不过，第54分钟，弗洛鲁奇缩小了分差；第66分钟，凯文·罗德里格斯攻入主队第二球。

圣吉罗斯联合在射门次数上占据显著优势——24次对莱赫的5次——控球率也更高，为57%对43%。第83分钟，利斯在对手单刀时救下客队，随后的补射偏出球门。

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