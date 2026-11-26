Польский «Лех» из Познани сыграл вничью 2:2 на выезде с бельгийским «Юнионом Сен-Жилуаз» в матче пятого тура Лиги Европы. После первого тайма гости вели 2:0, однако хозяева восстановили равновесие во второй половине встречи.

Перед игрой познанский клуб имел одно очко и занимал 35-ю позицию в таблице турнира. После ничьей команда поднялась на 34-е место, сообщает Interia Sport.

Два гола «Леха» до перерыва

«Лех» открыл счет на 15-й минуте: Янник Агнеро получил передачу в штрафной площади соперника, пробил по воротам, а мяч после рикошета от защитника оказался в сетке. Уже через три минуты Луис Пальма воспользовался неудачной передачей хозяев своему вратарю и удвоил преимущество польской команды.

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На 29-й минуте «Юнион Сен-Жилуаз» получил право на пенальти, но голкипер «Леха» Матеуш Лис отразил удар Рауля Флоруча. До перерыва познанская команда сохранила счет 2:0.

Хозяева сравняли счет

В начале второго тайма арбитр отменил гол бельгийской команды из-за офсайда. Однако на 54-й минуте Флоруч сократил отставание, а на 66-й Кевин Родригес забил второй мяч хозяев.

«Юнион Сен-Жилуаз» имел значительное преимущество по количеству ударов — 24 против пяти у «Леха», а также больше владел мячом — 57% против 43%. На 83-й минуте Лис спас гостей в выходе соперника один на один, а добивание прошло мимо ворот.

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