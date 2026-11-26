Lech stracił dwubramkową przewagę i zremisował 2:2 w Belgii — Interia Sport
Polski Lech Poznań zremisował 2:2 na wyjeździe z belgijskim Unionem Saint-Gilloise w meczu piątej kolejki Ligi Europy. Po pierwszej połowie goście prowadzili 2:0, jednak gospodarze doprowadzili do remisu w drugiej części spotkania.
Przed meczem poznański klub miał jeden punkt i zajmował 35. pozycję w tabeli turnieju. Po remisie zespół awansował na 34. miejsce, informuje Interia Sport.
Dwa gole Lecha przed przerwą
Lech otworzył wynik w 15. minucie: Yannick Agnero otrzymał podanie w polu karnym rywala, oddał strzał na bramkę, a piłka po rykoszecie od obrońcy trafiła do siatki. Już trzy minuty później Luis Palma wykorzystał nieudaną podanie gospodarzy do własnego bramkarza i podwoił przewagę polskiej drużyny.
Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.
W 29. minucie Union Saint-Gilloise otrzymał prawo do rzutu karnego, ale bramkarz Lecha Mateusz Lis obronił strzał Raula Florucza. Do przerwy poznańska drużyna utrzymała wynik 2:0.
Gospodarze wyrównali
Na początku drugiej połowy sędzia anulował gola belgijskiej drużyny z powodu spalonego. Jednak w 54. minucie Florucz zmniejszył straty, a w 66. minucie Kevin Rodriguez zdobył drugą bramkę gospodarzy.
Union Saint-Gilloise miał znaczną przewagę w liczbie strzałów — 24 wobec pięciu Lecha — a także dłużej utrzymywał się przy piłce — 57% wobec 43%. W 83. minucie Lis uratował gości w sytuacji sam na sam, a dobitka minęła bramkę.