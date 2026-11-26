Polski Lech Poznań zremisował 2:2 na wyjeździe z belgijskim Unionem Saint-Gilloise w meczu piątej kolejki Ligi Europy. Po pierwszej połowie goście prowadzili 2:0, jednak gospodarze doprowadzili do remisu w drugiej części spotkania.

Przed meczem poznański klub miał jeden punkt i zajmował 35. pozycję w tabeli turnieju. Po remisie zespół awansował na 34. miejsce, informuje Interia Sport.

Dwa gole Lecha przed przerwą

Lech otworzył wynik w 15. minucie: Yannick Agnero otrzymał podanie w polu karnym rywala, oddał strzał na bramkę, a piłka po rykoszecie od obrońcy trafiła do siatki. Już trzy minuty później Luis Palma wykorzystał nieudaną podanie gospodarzy do własnego bramkarza i podwoił przewagę polskiej drużyny.

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W 29. minucie Union Saint-Gilloise otrzymał prawo do rzutu karnego, ale bramkarz Lecha Mateusz Lis obronił strzał Raula Florucza. Do przerwy poznańska drużyna utrzymała wynik 2:0.

Gospodarze wyrównali

Na początku drugiej połowy sędzia anulował gola belgijskiej drużyny z powodu spalonego. Jednak w 54. minucie Florucz zmniejszył straty, a w 66. minucie Kevin Rodriguez zdobył drugą bramkę gospodarzy.

Union Saint-Gilloise miał znaczną przewagę w liczbie strzałów — 24 wobec pięciu Lecha — a także dłużej utrzymywał się przy piłce — 57% wobec 43%. W 83. minucie Lis uratował gości w sytuacji sam na sam, a dobitka minęła bramkę.

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