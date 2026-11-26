Польський «Лех» із Познані зіграв унічию 2:2 на виїзді з бельгійським «Юніоном Сен-Жілуаз» у матчі п'ятого туру Ліги Європи. Після першого тайму гості вели з рахунком 2:0, однак господарі відновили рівновагу в другій половині зустрічі.

Перед грою познанський клуб мав один бал та посідав 35-ту позицію в таблиці турніру. Після нічиєї команда піднялася на 34-те місце, повідомляє Interia Sport.

Два голи Леха до перерви

«Лех» відкрив рахунок на 15-й хвилині: Яннік Агнеро отримав передачу в штрафному майданчику суперника, пробив по воротах, а м'яч після рикошету від захисника опинився в сітці. Уже через три хвилини Луїс Пальма скористався невдалою передачею господарів своєму воротарю та подвоїв перевагу польської команди.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

На 29-й хвилині «Юніон Сен-Жілуаз» отримав право на пенальті, але голкіпер «Леха» Матеуш Ліс відбив удар Рауля Флоруча. До перерви познанська команда зберегла рахунок 2:0.

Господарі зрівняли рахунок

На початку другого тайму арбітр скасував гол бельгійської команди через офсайд. Проте на 54-й хвилині Флоруч скоротив відставання, а на 66-й Кевін Родрігес забив другий м'яч господарів.

«Юніон Сен-Жілуаз» мав значну перевагу за кількістю ударів — 24 проти п'яти у «Леха», а також більше володів м'ячем — 57% проти 43%. На 83-й хвилині Ліс врятував гостей у виході суперника сам на сам, а добивання пройшло повз ворота.

Читай нас у