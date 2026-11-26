在法国巴黎，波兰俱乐部奥伦·维斯瓦·普沃茨克在一场手球欧冠联赛比赛中与巴黎圣日耳曼29比29战平。正如Interia Sport报道，这是两队交锋史上的首次平局。

巴黎圣日耳曼半场领先

客队开局出色，在125秒内以3比1领先。然而，巴黎圣日耳曼很快掌握了主动权，并在比分为6比4时取得两球优势。上半场，埃洛伊姆·普朗迪和叶海亚·奥马尔在巴黎队中表现突出。

普沃茨克队在中场休息前3分钟以9比12落后。暂停后，主教练哈维尔·萨巴特将球队调整为七人对六人的打法，并增加了一名第二线球员。这帮助维斯瓦将比分扳为12比12。不过，在费兰·索莱罚进七米球后，主队以13比12领先进入中场休息。

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比赛最后阶段势均力敌

下半场，巴黎圣日耳曼数次拉开比分，但波兰俱乐部每次都追上对手。门将米尔扬·武耶维奇完成了一系列扑救，而谢尔盖·科索罗托夫和弗雷德里克·比耶雷在维斯瓦的进攻中发挥出色。

比赛结束前5分钟，巴黎队以27比26领先；在比耶雷一次未能成功的反击后，卡米尔·希普沙克将巴黎圣日耳曼的优势扩大到28比26。不过，维斯瓦球员追平了比分：终场哨响前一分钟半，科索罗托夫将最终比分定格为29比29。在最后一次进攻中，巴黎圣日耳曼未能攻破米尔科·阿利洛维奇的球门。

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