W Paryżu we Francji polski klub Orlen Wisła Płock zremisował z PSG 29:29 w meczu Ligi Mistrzów piłki ręcznej. Jak informuje Interia Sport, był to pierwszy remis w bezpośrednich spotkaniach tych drużyn.

PSG prowadziło po pierwszej połowie

Goście dobrze rozpoczęli mecz i w ciągu 125 sekund objęli prowadzenie 3:1. PSG jednak wkrótce przejęło inicjatywę i przy stanie 6:4 miało przewagę dwóch bramek. W pierwszej połowie w zespole paryżan wyróżniali się Elohim Prandi i Yahia Omar.

Drużyna z Płocka przegrywała 9:12 na trzy minuty przed przerwą. Po czasie dla trenera Javier Sabate przeszedł na grę siedmiu na sześciu, wprowadzając drugiego obrotowego. Pomogło to Wiśle wyrównać na 12:12. Jednak po wykorzystanym przez Ferrana Solé rzucie karnym gospodarze schodzili na przerwę, prowadząc 13:12.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Wyrównana końcówka meczu

W drugiej połowie PSG kilkakrotnie odskakiwało z wynikiem, ale polski klub za każdym razem doganiał rywala. Bramkarz Miljan Vujević zaliczył serię interwencji, a w ataku Wisły skutecznie grali Siergiej Kosorotow i Frederik Bjerre.

Pięć minut przed końcem paryżanie prowadzili 27:26, a po nieudanej kontrze Bjerre Kamil Syprzak powiększył przewagę PSG do 28:26. Zawodnicy Wisły jednak odrobili straty: półtorej minuty przed końcową syreną Kosorotow ustalił końcowy wynik na 29:29. W ostatniej akcji PSG nie zdołało pokonać Mirko Alilovicia.

Czytaj nas na