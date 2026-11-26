В Париже, Франция, польский клуб «Орлен Висла Плоцк» сыграл вничью с ПСЖ — 29:29 — в матче Лиги чемпионов по гандболу. Как сообщает Interia Sport, это была первая ничья в очных встречах команд.

ПСЖ вел после первого тайма

Гости удачно начали игру и за 125 секунд повели 3:1. Однако ПСЖ вскоре перехватил инициативу и при счете 6:4 имел преимущество в два мяча. В составе парижан в первой половине встречи заметными были Элохим Пранди и Яхья Омар.

Команда из Плоцка уступала 9:12 за три минуты до перерыва. После тайм-аута тренер Хавьер Сабате перевел команду на игру семеро против шестерых, добавив второго линейного. Это помогло «Висле» сравнять счет — 12:12. Однако после реализованного Ферраном Соле семиметрового броска хозяева ушли на перерыв при преимуществе 13:12.

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Равная концовка матча

Во втором тайме ПСЖ несколько раз отрывался в счете, но польский клуб каждый раз догонял соперника. Вратарь Мильян Вуевич сделал ряд сейвов, а в атаке «Вислы» результативно действовали Сергей Косоротов и Фредерик Бьерре.

За пять минут до окончания парижане вели 27:26, а после неудачной контратаки Бьерре Камиль Сыпшак увеличил преимущество ПСЖ до 28:26. Однако игроки «Вислы» отыгрались: за полторы минуты до финальной сирены Косоротов установил окончательный счет 29:29. В последней атаке ПСЖ не смог переиграть Мирко Алиловича.

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