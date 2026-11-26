В Москве на здании недалеко от посольства Нидерландов появился мурал с картой Европы, ракетами и надписью «Цветы голландской дипломатии». Рисунок появился на фоне сообщений о применении Украиной ракет нидерландской компании Destinus во время атак на Керченский мост. Об этом стало известно 26 ноября.

На фасаде жилого дома недалеко от посольства Нидерландов в Москве неизвестные нарисовали карту Европы и ракеты. Рядом разместили надпись «Цветы голландской дипломатии». Рисунок появился после сообщений о том, что Украина использовала вооружение нидерландской оборонной компании Destinus во время атак на Керченский мост. Таким образом авторы мурала, вероятно, связали изображенные ракеты с деятельностью предприятия и военной помощью Украине.

Ранее президент Destinus, бывший министр финансов Украины Александр Данилюк, в комментарии Reuters подтвердил, что продукция компании применялась в ходе украинской операции. В то же время в сообщении не уточнялось, о каких именно образцах вооружения шла речь.

Что известно о компании Destinus

Компанию Destinus основал в 2021 году бывший российский предприниматель Михаил Кокорич. После оккупации Крыма в 2014 году он покинул Россию. Сначала бизнесмен работал в США, где создал космический стартап Momentus, а впоследствии переехал в Европу. После начала полномасштабного вторжения России в Украину Destinus сосредоточилась на оборонных разработках. Компания работает над созданием военной техники, в частности беспилотных систем и ракетных технологий.

В 2024 году Кокорич отказался от российского гражданства. Также он присоединился к Антивоенному комитету России — объединению россиян, выступающих против войны РФ против Украины. Появление мурала возле посольства Нидерландов произошло на фоне дискуссий в России о военной поддержке Украины со стороны европейских стран. О появлении мурала сообщила российская служба BBC.

19 ноября в результате очередной российской атаки на Киев повреждения получило здание посольства Нидерландов в Украине. На этот раз под ударом оказалось еще одно дипломатическое учреждение в столице.

Швеция вызовет российского посла в связи с последствиями российской атаки на Киев 19 ноября, в ходе которой были повреждены дипломатические представительства нескольких европейских стран.

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