来自波兰热舒夫的波兰球队DevelopRes Rzeszów在女排欧冠联赛首轮比赛中以3:0击败德国球队Dresdner SC。比赛各局比分为25:19、25:19和25:22，Interia Sport报道。

教练被出示牌

第二局开始时，Dresdner SC以10:7领先。德国队主教练亚历山大·魏布尔对裁判玛丽亚·罗德里格斯的判罚作出情绪化反应，后者向他出示红牌。这为主队带来一分。

随后，DevelopRes主教练耶莱娜·布拉戈耶维奇领到黄牌。来自热舒夫的排球运动员追平比分，随后反超，并第二次以25:19赢下该局。乌利亚娜·科塔尔在前两局得到12分，其中包括一次拦网得分和一次发球直接得分。

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第三局末段

第三局中，德国队以8:6领先，随后将比分追至16:16，并取得两分领先。DevelopRes凭借尤莉塔·皮亚塞茨卡和阿莉恰·格拉布卡的发球追回比分。马里特·亚斯珀在反击中表现高效，主队以25:22赢下该局。

DevelopRes参加B组，同组还有意大利的Imoco Conegliano和Igor Gorgonzola Novara。在此前两个赛季中，热舒夫球队均打进女排欧冠联赛四分之一决赛。赛事开始前，该俱乐部夺得波兰超级杯，并赢下国内联赛开局的全部八场比赛。

在其他有波兰俱乐部参加的比赛中，PGE Budowlani Łódź以1:3不敌Galatasaray，而UNI Opole以3:0击败Volley Mulhouse Alsace。

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