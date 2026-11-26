Польский DevelopRes Rzeszów из Жешува, Польша, победил немецкий Dresdner SC со счётом 3:0 в матче первого тура женской Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом по сетам 25:19, 25:19, 25:22, сообщает Interia Sport.

Карточки для тренеров

В начале второго сета Dresdner SC повёл 10:7. Главный тренер немецкой команды Александер Вайбл эмоционально отреагировал на решение арбитра Марии Родригес, которая показала ему красную карточку. Это принесло очко хозяйкам площадки.

Позже жёлтую карточку получила тренер DevelopRes Елена Благоевич. Волейболистки из Жешува сравняли счёт, после чего вышли вперёд и во второй раз выиграли партию 25:19. Ульяна Котар в первых двух сетах набрала 12 очков, в том числе отметилась блоком и эйсом.

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Концовка третьего сета

В третьей партии немецкая команда вела 8:6, позднее сравняла счёт до 16:16 и вышла вперёд на два очка. DevelopRes отыгрался благодаря подачам Юлиты Пясецкой и Алиции Грабки. В контратаках результативно действовала Маррит Яспер, а хозяйки выиграли сет 25:22.

DevelopRes выступает в группе B, где также играют итальянские Imoco Conegliano и Igor Gorgonzola Novara. В двух предыдущих сезонах команда из Жешува доходила до четвертьфинала Лиги чемпионов. Перед стартом турнира клуб завоевал Суперкубок Польши и выиграл все восемь первых матчей национального чемпионата.

В других матчах с участием польских клубов PGE Budowlani Łódź уступил Galatasaray со счётом 1:3, а UNI Opole победил Volley Mulhouse Alsace — 3:0.

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