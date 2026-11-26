Polski DevelopRes Rzeszów z Rzeszowa w Polsce pokonał niemiecki Dresdner SC 3:0 w meczu pierwszej kolejki kobiecej Ligi Mistrzyń. Spotkanie zakończyło się wynikami setów 25:19, 25:19, 25:22, informuje Interia Sport.

Kartki dla trenerów

Na początku drugiego seta Dresdner SC prowadził 10:7. Główny trener niemieckiej drużyny, Alexander Waibl, emocjonalnie zareagował na decyzję sędzi Marii Rodríguez, która pokazała mu czerwoną kartkę. Przyniosło to punkt gospodyniom.

Później żółtą kartkę otrzymała trenerka DevelopRes, Jelena Blagojević. Siatkarki z Rzeszowa wyrównały wynik, po czym wyszły na prowadzenie i po raz drugi wygrały partię 25:19. Uliana Kotar zdobyła w pierwszych dwóch setach 12 punktów, w tym blokiem i asem serwisowym.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Końcówka trzeciego seta

W trzeciej partii niemiecka drużyna prowadziła 8:6, później wyrównała na 16:16 i wyszła na dwupunktowe prowadzenie. DevelopRes odrobił straty dzięki zagrywkom Julity Piaseckiej i Alicji Grabki. W kontratakach skutecznie grała Marrit Jasper, a gospodynie wygrały seta 25:22.

DevelopRes występuje w grupie B, w której grają również włoskie Imoco Conegliano i Igor Gorgonzola Novara. W dwóch poprzednich sezonach zespół z Rzeszowa docierał do ćwierćfinału Ligi Mistrzyń. Przed rozpoczęciem turnieju klub zdobył Superpuchar Polski i wygrał wszystkie osiem pierwszych meczów mistrzostw kraju.

W innych meczach z udziałem polskich klubów PGE Budowlani Łódź przegrał z Galatasaray 1:3, a UNI Opole pokonał Volley Mulhouse Alsace 3:0.

Czytaj nas na