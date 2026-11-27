Гастрономический праздник 27 ноября 2026 года — День баварского кремового пирога: три рецепта
В пятницу, 27 ноября 2026 года, в США отмечают Национальный день баварского кремового пирога — десерта с нежной начинкой, сливками и хрустящей основой. Несмотря на название, его история связана не только с Баварией: крем, ставший основой пирога, приобрел популярность благодаря французским поварам еще в начале XIX века. Рассказываем, откуда взялось это сладкое блюдо, в каких странах его полюбили и как приготовить классический и два необычных варианта дома.
Баварский кремовый пирог — это десерт с нежной, воздушной начинкой на основе молока, яиц, сахара, желатина и взбитых сливок. Её выкладывают на готовую песочную или другую основу для пирога, а затем охлаждают, чтобы крем хорошо застыл. В отличие от обычного заварного крема, баварский имеет более лёгкую текстуру благодаря взбитым сливкам. Желатин помогает начинке держать форму, поэтому пирог можно нарезать аккуратными кусочками.
Вкус классического десерта обычно ванильный, сливочный и умеренно сладкий. Но существует немало вариаций. В крем добавляют шоколад, кофе, фруктовое пюре, цедру цитрусовых или орехи. Готовый пирог украшают ягодами, взбитыми сливками, шоколадной стружкой или фруктовым соусом. Важно не путать баварский кремовый пирог с простой заварной выпечкой. В классическом варианте именно желатин и взбитые сливки придают начинке характерную упругую, но в то же время нежную консистенцию. Десерт подают охлаждённым, поэтому он особенно хорош после нескольких часов в холодильнике.
Откуда происходит баварский крем
История баварского крема началась раньше, чем появились современные американские пироги с такой начинкой. Во французской кулинарии он известен как crème bavaroise или bavarois. Это холодный десерт, который готовят из заварной основы, желатина и взбитых сливок. Его охлаждают в специальной форме, а перед подачей могут переворачивать на тарелку.
Распространение этого блюда связывают с французской кухней начала XIX века. Одним из поваров, которые популяризировали и совершенствовали рецепт, был Мари-Антуан Карем — известный французский шеф-повар, которого считают одним из основателей высокой кухни. Он работал с изысканными десертами и сделал сложные кондитерские техники более популярными среди профессиональных поваров.
Впрочем, точное происхождение рецепта остается предметом дискуссий. Название намекает на немецкую Баварию, но у историков кулинарии нет окончательного подтверждения того, что именно там был изобретён этот десерт. Одна из версий связывает его появление с французскими поварами, работавшими при дворах баварских правителей. Другая — с тем, что рецепт привезли во Францию после работы поваров в Баварии. Известно, что в начале XIX века баварский крем уже был частью французской кондитерской традиции.
Как десерт распространился в Европе и США
В XIX веке баварский крем стал популярным во французских ресторанах и отелях высокого класса. Его подавали как отдельный холодный десерт, часто в декоративных формах. Он хорошо подходил для праздничных обедов, ведь его можно было приготовить заранее, охладить и эффектно подать гостям. Впоследствии рецепт распространился в Великобритании. Там десерт был известен под названием Bavarian cream, а его рецепты появлялись в кулинарных книгах уже в середине XIX века. Повара изменяли пропорции, использовали различные ароматизаторы и подавали крем с фруктами или соусами.
В США баварский крем попал вместе с европейскими кулинарными традициями. В 1884 году рецепт под названием Bavarian cream появился в кулинарной книге Бостонской кулинарной школы, подготовленной Мэри Абигейл Додж Линкольн. Еще один известный рецепт опубликовала Фанни Фармер в своей кулинарной книге 1896 года. Так десерт постепенно стал частью американской домашней кухни.
В США баварский крем стали использовать не только для отдельных десертов, но и для пирогов, пирожных и пончиков. Именно там особенно распространился вариант с кремовой начинкой в основе пирога. Американские пекарни предлагают различные варианты — от классического ванильного до шоколадного и фруктового.
Сегодня баварский крем можно встретить во Франции, Германии, Великобритании, США и других странах, где популярна европейская кондитерская традиция. В Германии его часто подают как отдельный десерт в стаканах или формочках, тогда как в США название Bavarian cream хорошо известно ещё и благодаря начинкам для пончиков. В то же время именно пирог с баварским кремом особенно тесно связан с американской гастрономической культурой.
Откуда взялся Национальный день баварского кремового пирога
Национальный день баварского кремового пирога в США отмечают ежегодно 27 ноября. Это не государственный праздник и не официальная дата, установленная законом. Речь идет о неформальном гастрономическом событии, которое включают в американские календари еды и кулинарных праздников.
Точная история появления этого дня неизвестна. Организаторы National Day Calendar отмечают, что им не удалось установить, кто именно положил начало этому празднованию. В то же время исследователи кулинарных дат нашли одно из ранних печатных упоминаний о нём в американской газете The Times Herald в штате Мичиган. Оно датируется 27 ноября 2004 года. Цель такого дня проста — привлечь внимание к десерту, который может затеряться среди более популярных американских пирогов. Это повод попробовать классический рецепт, зайти в кондитерскую или приготовить что-то необычное дома. В социальных сетях в связи с праздником используют хэштег #BavarianCreamPieDay.
Какие ингредиенты нужны для баварского кремового пирога
В классическом рецепте есть несколько основных ингредиентов. Первый — молоко, которое придает крему нежный сливочный вкус. Второй — яичные желтки, благодаря которым начинка становится гуще и насыщеннее. Сахар отвечает за сладость, а ваниль — за характерный аромат. Отдельную роль играет желатин. Именно он помогает крему застыть после охлаждения и не растекаться при нарезке. Взбитые сливки добавляют в конце, когда заварная основа уже немного остыла. Благодаря этому начинка становится легкой и воздушной.
Для основы чаще всего используют песочное тесто. Оно хорошо сочетается с мягким кремом и не перебивает его вкус. Также можно взять готовую основу для пирога, если хочется сократить время приготовления. Для современных вариантов используют шоколад, кофе, фруктовое пюре, орехи, кокосовую стружку, карамель и цитрусовые. Особенно хорошо со сливочной начинкой сочетаются малина, клубника, вишня и персик. Они придают легкую кислинку и делают десерт менее приторным.
Интересные факты о баварском кремовом пироге
1. Его название не доказывает баварское происхождение. Десерт имеет название, связанное с Баварией, но самые древние известные печатные рецепты баварского крема относятся к французской кулинарной традиции. Точная связь с немецким регионом до сих пор не установлена.
2. Изначально это был не пирог. Классический bavarois готовили как отдельный холодный десерт в форме. Его охлаждали, а затем подавали на тарелке. Американская версия с песочной основой стала одним из более поздних способов использования этого крема.
3. В США баварский крем ассоциируется ещё и с пончиками. Во многих американских пекарнях его используют в качестве начинки для дрожжевой выпечки. Такие пончики могут быть покрыты сахарной пудрой или глазурью. Поэтому для американцев Bavarian cream — это не только изысканный десерт, но и знакомый вкус из кондитерской.
4. Карем был настоящей звездой кухни своего времени. Мари-Антуан Карем работал на представителей европейской аристократии и известных политических деятелей. Он уделял особое внимание оформлению блюд и сложным десертам. Его вклад помог сформировать французскую высокую кухню.
5. Крем можно приготовить практически с любым вкусом. Ваниль — лишь классический вариант. В основу добавляют растопленный шоколад, кофе, цитрусовую цедру, фруктовое пюре или ореховую пасту. Главное — сохранить правильную консистенцию и не нарушить баланс между кремом и сливками.
6. Десерт нужно готовить заранее. Баварский крем нельзя подавать сразу после приготовления. Ему нужно время, чтобы остыть и застыть. Лучше всего оставить пирог в холодильнике на несколько часов или на всю ночь.
Три рецепта баварского кремового пирога
Ниже — три варианта десерта. Первый подойдет тем, кто хочет попробовать классический вкус. Второй сочетает шоколад, кофе и орехи, а третий — нежный крем с малиной и фисташками.
1. Классический ванильный баварский пирог
Ингредиенты для основы:
- 200 г пшеничной муки;
- 100 г холодного сливочного масла;
- 50 г сахара;
- 1 желток;
- 1–2 ст. л. холодной воды;
- щепотка соли.
Для крема:
- 500 мл молока;
- 4 яичных желтка;
- 100 г сахара;
- 10 г желатина;
- 50 мл холодной воды для желатина;
- 1 ч. л. ванильного экстракта или ванильного сахара;
- 250 мл сливок жирностью 30–33%.
Для украшения:
- свежие ягоды;
- сахарная пудра;
- немного взбитых сливок.
Приготовление:
- Сначала приготовьте основу. Муку смешайте с сахаром и солью. Добавьте нарезанное кубиками холодное масло и перетрите руками до состояния мелкой крошки.
- Добавьте желток и холодную воду. Быстро замесите тесто. Не вымешивайте его слишком долго, чтобы основа не стала твёрдой после выпечки.
- Заверните тесто в пленку и поставьте в холодильник на 30 минут. Затем раскатайте, выложите в форму диаметром примерно 22–24 см и сформируйте бортики.
- Проколите дно вилкой, накройте пергаментом и насыпьте сверху сухую фасоль или специальные кулинарные шарики для выпечки. Выпекайте примерно 15 минут при 180 °C. Затем снимите пергамент с грузом и выпекайте ещё 10–12 минут до золотистого цвета. Полностью остудите.
- Желатин залейте холодной водой и оставьте набухать на 5–10 минут.
- Молоко нагрейте почти до кипения. Отдельно разотрите желтки с сахаром. Постепенно влейте в них горячее молоко, постоянно помешивая.
- Перелейте смесь обратно в кастрюлю и нагревайте на небольшом огне, постоянно помешивая, пока крем немного не загустеет. Не доводите его до кипения. Если есть кухонный термометр, ориентируйтесь примерно на 82–84 °C.
- Снимите кастрюлю с огня, добавьте набухший желатин и перемешайте до полного растворения. Добавьте ваниль. Оставьте крем остывать, периодически помешивая.
- Когда крем начнёт загустевать, но ещё не застынет, взбейте холодные сливки до мягких пиков. Осторожно вмешайте их в молочную основу лопаткой.
- Выложите крем на испечённую основу, разровняйте и поставьте пирог в холодильник как минимум на 4–6 часов. Перед подачей украсьте ягодами и взбитыми сливками.
Совет: не добавляйте взбитые сливки в горячую заварную основу. Она должна остыть, иначе сливки потеряют воздушную структуру. Именно этот этап помогает получить нежный крем, а не плотный заварной пудинг.
2. Шоколадно-кофейный баварский пирог с фундуком
Этот вариант подойдет тем, кто любит насыщенные десерты. В нем сочетаются темный шоколад, кофе и поджаренный фундук. Кофейная горчинка уравновешивает сладость крема, а ореховая основа придает приятный хруст.
Ингредиенты для шоколадной основы:
- 180 г шоколадного печенья;
- 70 г сливочного масла;
- 30 г измельченного фундука.
Для крема:
- 400 мл молока;
- 100 мл сливок;
- 4 желтка;
- 90 г сахара;
- 120 г темного шоколада;
- 2 ч. л. растворимого кофе или 40 мл крепкого эспрессо;
- 10 г желатина;
- 50 мл холодной воды;
- 200 мл сливок жирностью 30–33%.
Для украшения:
- 50 г поджаренного фундука;
- шоколадная стружка;
- немного какао.
Приготовление:
- Измельчите шоколадное печенье в крошку. Смешайте его с растопленным маслом и фундуком.
- Выложите смесь в форму диаметром 22–24 см, плотно прижмите ко дну и сформируйте невысокие бортики. Поставьте в холодильник на 20–30 минут.
- Желатин залейте холодной водой и оставьте набухать.
- Молоко и 100 мл сливок нагрейте в кастрюле. Добавьте кофе и перемешайте. Если используете эспрессо, учтите его объем и немного уменьшите количество молока.
- Желтки разотрите с сахаром. Постепенно влейте в них горячую кофейно-молочную смесь, постоянно помешивая.
- Перелейте всё обратно в кастрюлю и нагревайте на слабом огне до легкого загустения. Не кипятите.
- Снимите с плиты, добавьте измельченный шоколад и перемешайте до однородности. Затем добавьте набухший желатин и размешайте до полного растворения.
- Остудите шоколадную основу до комнатной температуры, время от времени перемешивая. Она должна оставаться жидкой, но уже не быть теплой.
- Отдельно взбейте 200 мл холодных сливок до мягких пиков. Осторожно соедините их с шоколадной массой.
- Выложите крем на охлажденную основу из печенья. Разровняйте поверхность и оставьте в холодильнике на 4–6 часов.
- Перед подачей украсьте поджаренным фундуком, шоколадной стружкой и небольшим количеством какао.
Совет: для более выразительного вкуса можно добавить щепотку морской соли в шоколадную основу. Она подчеркнет вкус шоколада и орехов. А если хочется ещё более насыщенного аромата, фундук можно заменить обжаренным миндалем.
3. Малиново-фисташковый баварский пирог без выпечки
Это более необычный и яркий вариант. В нём сочетаются кисло-сладкая малина, нежный сливочный крем и фисташки. Десерт не нужно выпекать, ведь основа готовится из печенья и масла. Такой пирог особенно красиво смотрится на праздничном столе благодаря розовому крему и зеленой ореховой крошке.
Ингредиенты для основы:
- 200 г песочного печенья;
- 80 г сливочного масла;
- 30 г измельчённых фисташек.
Для малинового крема:
- 300 г свежей или замороженной малины;
- 300 мл молока;
- 3 желтка;
- 90 г сахара;
- 10 г желатина;
- 50 мл холодной воды;
- 200 мл сливок жирностью 30–33%;
- 1 ч. л. лимонного сока.
Для украшения:
- 100 г свежей малины;
- 30–40 г очищенных фисташек;
- несколько листочков мяты.
Приготовление:
- Измельчите печенье в блендере до мелкой крошки. Добавьте растопленное масло и измельченные фисташки.
- Выложите смесь в форму диаметром 22–24 см. Хорошо прижмите ко дну, сформируйте бортики и поставьте в холодильник.
- Малину перетрите через сито, чтобы избавиться от косточек. Полученное пюре переложите в небольшую кастрюлю, добавьте лимонный сок и прогрейте несколько минут. Не нужно долго кипятить смесь.
- Желатин залейте холодной водой и оставьте набухать.
- Молоко нагрейте почти до кипения. Желтки разотрите с сахаром, а затем постепенно влейте в них горячее молоко.
- Перелейте смесь обратно в кастрюлю и нагревайте на слабом огне, постоянно помешивая, до легкого загустения. Не доводите до кипения.
- Снимите крем с плиты, добавьте желатин и перемешайте до полного растворения. Затем добавьте малиновое пюре и хорошо перемешайте.
- Остудите основу. Когда она станет прохладной и начнёт немного загустевать, взбейте сливки до мягких пиков.
- Осторожно введите сливки в малиновую основу. Делайте это не слишком быстро, чтобы крем остался воздушным.
- Выложите начинку на печенье, разровняйте и поставьте в холодильник на 5–6 часов.
- Перед подачей украсьте свежей малиной, измельченными фисташками и листиками мяты.
Совет: если используете замороженную малину, сначала разморозьте её и слейте лишнюю жидкость. Так крем получится более насыщенным по вкусу и не будет слишком водянистым. Фисташки лучше немного подсушить на сковороде без масла — так они станут более ароматными.
Как отметить Национальный день баварского кремового пирога
Самый простой способ присоединиться к гастрономическому празднику — приготовить пирог дома. Можно выбрать классический ванильный рецепт или попробовать необычное сочетание шоколада, кофе и орехов. Если не хочется проводить время на кухне, можно поискать десерт в местной кондитерской или заказать его для семейного чаепития.
Еще одна идея — устроить небольшую дегустацию и сравнить несколько начинок. Например, приготовить ванильный крем, шоколадный и ягодный, а затем предложить близким выбрать любимый. Это хороший повод провести вечер вместе и попробовать новые вкусы. В социальных сетях американцы делятся фотографиями десертов с хэштегом #BavarianCreamPieDay. Можно также рассказать, какой вариант пирога понравился больше всего, или поделиться собственным рецептом. Ведь главная идея этого дня — вспомнить о десерте с интересной историей и подарить себе немного сладкого удовольствия.