В пятницу, 27 ноября 2026 года, в США отмечают Национальный день баварского кремового пирога — десерта с нежной начинкой, сливками и хрустящей основой. Несмотря на название, его история связана не только с Баварией: крем, ставший основой пирога, приобрел популярность благодаря французским поварам еще в начале XIX века. Рассказываем, откуда взялось это сладкое блюдо, в каких странах его полюбили и как приготовить классический и два необычных варианта дома.

Баварский кремовый пирог — это десерт с нежной, воздушной начинкой на основе молока, яиц, сахара, желатина и взбитых сливок. Её выкладывают на готовую песочную или другую основу для пирога, а затем охлаждают, чтобы крем хорошо застыл. В отличие от обычного заварного крема, баварский имеет более лёгкую текстуру благодаря взбитым сливкам. Желатин помогает начинке держать форму, поэтому пирог можно нарезать аккуратными кусочками.

Вкус классического десерта обычно ванильный, сливочный и умеренно сладкий. Но существует немало вариаций. В крем добавляют шоколад, кофе, фруктовое пюре, цедру цитрусовых или орехи. Готовый пирог украшают ягодами, взбитыми сливками, шоколадной стружкой или фруктовым соусом. Важно не путать баварский кремовый пирог с простой заварной выпечкой. В классическом варианте именно желатин и взбитые сливки придают начинке характерную упругую, но в то же время нежную консистенцию. Десерт подают охлаждённым, поэтому он особенно хорош после нескольких часов в холодильнике.

Откуда происходит баварский крем

История баварского крема началась раньше, чем появились современные американские пироги с такой начинкой. Во французской кулинарии он известен как crème bavaroise или bavarois. Это холодный десерт, который готовят из заварной основы, желатина и взбитых сливок. Его охлаждают в специальной форме, а перед подачей могут переворачивать на тарелку.

Распространение этого блюда связывают с французской кухней начала XIX века. Одним из поваров, которые популяризировали и совершенствовали рецепт, был Мари-Антуан Карем — известный французский шеф-повар, которого считают одним из основателей высокой кухни. Он работал с изысканными десертами и сделал сложные кондитерские техники более популярными среди профессиональных поваров.

Впрочем, точное происхождение рецепта остается предметом дискуссий. Название намекает на немецкую Баварию, но у историков кулинарии нет окончательного подтверждения того, что именно там был изобретён этот десерт. Одна из версий связывает его появление с французскими поварами, работавшими при дворах баварских правителей. Другая — с тем, что рецепт привезли во Францию после работы поваров в Баварии. Известно, что в начале XIX века баварский крем уже был частью французской кондитерской традиции.

Как десерт распространился в Европе и США

В XIX веке баварский крем стал популярным во французских ресторанах и отелях высокого класса. Его подавали как отдельный холодный десерт, часто в декоративных формах. Он хорошо подходил для праздничных обедов, ведь его можно было приготовить заранее, охладить и эффектно подать гостям. Впоследствии рецепт распространился в Великобритании. Там десерт был известен под названием Bavarian cream, а его рецепты появлялись в кулинарных книгах уже в середине XIX века. Повара изменяли пропорции, использовали различные ароматизаторы и подавали крем с фруктами или соусами.

В США баварский крем попал вместе с европейскими кулинарными традициями. В 1884 году рецепт под названием Bavarian cream появился в кулинарной книге Бостонской кулинарной школы, подготовленной Мэри Абигейл Додж Линкольн. Еще один известный рецепт опубликовала Фанни Фармер в своей кулинарной книге 1896 года. Так десерт постепенно стал частью американской домашней кухни.

В США баварский крем стали использовать не только для отдельных десертов, но и для пирогов, пирожных и пончиков. Именно там особенно распространился вариант с кремовой начинкой в основе пирога. Американские пекарни предлагают различные варианты — от классического ванильного до шоколадного и фруктового.

Сегодня баварский крем можно встретить во Франции, Германии, Великобритании, США и других странах, где популярна европейская кондитерская традиция. В Германии его часто подают как отдельный десерт в стаканах или формочках, тогда как в США название Bavarian cream хорошо известно ещё и благодаря начинкам для пончиков. В то же время именно пирог с баварским кремом особенно тесно связан с американской гастрономической культурой.

Откуда взялся Национальный день баварского кремового пирога

Национальный день баварского кремового пирога в США отмечают ежегодно 27 ноября. Это не государственный праздник и не официальная дата, установленная законом. Речь идет о неформальном гастрономическом событии, которое включают в американские календари еды и кулинарных праздников.

Точная история появления этого дня неизвестна. Организаторы National Day Calendar отмечают, что им не удалось установить, кто именно положил начало этому празднованию. В то же время исследователи кулинарных дат нашли одно из ранних печатных упоминаний о нём в американской газете The Times Herald в штате Мичиган. Оно датируется 27 ноября 2004 года. Цель такого дня проста — привлечь внимание к десерту, который может затеряться среди более популярных американских пирогов. Это повод попробовать классический рецепт, зайти в кондитерскую или приготовить что-то необычное дома. В социальных сетях в связи с праздником используют хэштег #BavarianCreamPieDay.

Какие ингредиенты нужны для баварского кремового пирога

В классическом рецепте есть несколько основных ингредиентов. Первый — молоко, которое придает крему нежный сливочный вкус. Второй — яичные желтки, благодаря которым начинка становится гуще и насыщеннее. Сахар отвечает за сладость, а ваниль — за характерный аромат. Отдельную роль играет желатин. Именно он помогает крему застыть после охлаждения и не растекаться при нарезке. Взбитые сливки добавляют в конце, когда заварная основа уже немного остыла. Благодаря этому начинка становится легкой и воздушной.

Для основы чаще всего используют песочное тесто. Оно хорошо сочетается с мягким кремом и не перебивает его вкус. Также можно взять готовую основу для пирога, если хочется сократить время приготовления. Для современных вариантов используют шоколад, кофе, фруктовое пюре, орехи, кокосовую стружку, карамель и цитрусовые. Особенно хорошо со сливочной начинкой сочетаются малина, клубника, вишня и персик. Они придают легкую кислинку и делают десерт менее приторным.

Интересные факты о баварском кремовом пироге

1. Его название не доказывает баварское происхождение. Десерт имеет название, связанное с Баварией, но самые древние известные печатные рецепты баварского крема относятся к французской кулинарной традиции. Точная связь с немецким регионом до сих пор не установлена.

2. Изначально это был не пирог. Классический bavarois готовили как отдельный холодный десерт в форме. Его охлаждали, а затем подавали на тарелке. Американская версия с песочной основой стала одним из более поздних способов использования этого крема.

3. В США баварский крем ассоциируется ещё и с пончиками. Во многих американских пекарнях его используют в качестве начинки для дрожжевой выпечки. Такие пончики могут быть покрыты сахарной пудрой или глазурью. Поэтому для американцев Bavarian cream — это не только изысканный десерт, но и знакомый вкус из кондитерской.

4. Карем был настоящей звездой кухни своего времени. Мари-Антуан Карем работал на представителей европейской аристократии и известных политических деятелей. Он уделял особое внимание оформлению блюд и сложным десертам. Его вклад помог сформировать французскую высокую кухню.

5. Крем можно приготовить практически с любым вкусом. Ваниль — лишь классический вариант. В основу добавляют растопленный шоколад, кофе, цитрусовую цедру, фруктовое пюре или ореховую пасту. Главное — сохранить правильную консистенцию и не нарушить баланс между кремом и сливками.

6. Десерт нужно готовить заранее. Баварский крем нельзя подавать сразу после приготовления. Ему нужно время, чтобы остыть и застыть. Лучше всего оставить пирог в холодильнике на несколько часов или на всю ночь.

Три рецепта баварского кремового пирога

Ниже — три варианта десерта. Первый подойдет тем, кто хочет попробовать классический вкус. Второй сочетает шоколад, кофе и орехи, а третий — нежный крем с малиной и фисташками.

1. Классический ванильный баварский пирог

Ингредиенты для основы:

200 г пшеничной муки;

100 г холодного сливочного масла;

50 г сахара;

1 желток;

1–2 ст. л. холодной воды;

щепотка соли.

Для крема:

500 мл молока;

4 яичных желтка;

100 г сахара;

10 г желатина;

50 мл холодной воды для желатина;

1 ч. л. ванильного экстракта или ванильного сахара;

250 мл сливок жирностью 30–33%.

Для украшения:

свежие ягоды;

сахарная пудра;

немного взбитых сливок.

Приготовление:

Сначала приготовьте основу. Муку смешайте с сахаром и солью. Добавьте нарезанное кубиками холодное масло и перетрите руками до состояния мелкой крошки. Добавьте желток и холодную воду. Быстро замесите тесто. Не вымешивайте его слишком долго, чтобы основа не стала твёрдой после выпечки. Заверните тесто в пленку и поставьте в холодильник на 30 минут. Затем раскатайте, выложите в форму диаметром примерно 22–24 см и сформируйте бортики. Проколите дно вилкой, накройте пергаментом и насыпьте сверху сухую фасоль или специальные кулинарные шарики для выпечки. Выпекайте примерно 15 минут при 180 °C. Затем снимите пергамент с грузом и выпекайте ещё 10–12 минут до золотистого цвета. Полностью остудите. Желатин залейте холодной водой и оставьте набухать на 5–10 минут. Молоко нагрейте почти до кипения. Отдельно разотрите желтки с сахаром. Постепенно влейте в них горячее молоко, постоянно помешивая. Перелейте смесь обратно в кастрюлю и нагревайте на небольшом огне, постоянно помешивая, пока крем немного не загустеет. Не доводите его до кипения. Если есть кухонный термометр, ориентируйтесь примерно на 82–84 °C. Снимите кастрюлю с огня, добавьте набухший желатин и перемешайте до полного растворения. Добавьте ваниль. Оставьте крем остывать, периодически помешивая. Когда крем начнёт загустевать, но ещё не застынет, взбейте холодные сливки до мягких пиков. Осторожно вмешайте их в молочную основу лопаткой. Выложите крем на испечённую основу, разровняйте и поставьте пирог в холодильник как минимум на 4–6 часов. Перед подачей украсьте ягодами и взбитыми сливками.

Совет: не добавляйте взбитые сливки в горячую заварную основу. Она должна остыть, иначе сливки потеряют воздушную структуру. Именно этот этап помогает получить нежный крем, а не плотный заварной пудинг.

2. Шоколадно-кофейный баварский пирог с фундуком

Этот вариант подойдет тем, кто любит насыщенные десерты. В нем сочетаются темный шоколад, кофе и поджаренный фундук. Кофейная горчинка уравновешивает сладость крема, а ореховая основа придает приятный хруст.

Ингредиенты для шоколадной основы:

180 г шоколадного печенья;

70 г сливочного масла;

30 г измельченного фундука.

Для крема:

400 мл молока;

100 мл сливок;

4 желтка;

90 г сахара;

120 г темного шоколада;

2 ч. л. растворимого кофе или 40 мл крепкого эспрессо;

10 г желатина;

50 мл холодной воды;

200 мл сливок жирностью 30–33%.

Для украшения:

50 г поджаренного фундука;

шоколадная стружка;

немного какао.

Приготовление:

Измельчите шоколадное печенье в крошку. Смешайте его с растопленным маслом и фундуком. Выложите смесь в форму диаметром 22–24 см, плотно прижмите ко дну и сформируйте невысокие бортики. Поставьте в холодильник на 20–30 минут. Желатин залейте холодной водой и оставьте набухать. Молоко и 100 мл сливок нагрейте в кастрюле. Добавьте кофе и перемешайте. Если используете эспрессо, учтите его объем и немного уменьшите количество молока. Желтки разотрите с сахаром. Постепенно влейте в них горячую кофейно-молочную смесь, постоянно помешивая. Перелейте всё обратно в кастрюлю и нагревайте на слабом огне до легкого загустения. Не кипятите. Снимите с плиты, добавьте измельченный шоколад и перемешайте до однородности. Затем добавьте набухший желатин и размешайте до полного растворения. Остудите шоколадную основу до комнатной температуры, время от времени перемешивая. Она должна оставаться жидкой, но уже не быть теплой. Отдельно взбейте 200 мл холодных сливок до мягких пиков. Осторожно соедините их с шоколадной массой. Выложите крем на охлажденную основу из печенья. Разровняйте поверхность и оставьте в холодильнике на 4–6 часов. Перед подачей украсьте поджаренным фундуком, шоколадной стружкой и небольшим количеством какао.

Совет: для более выразительного вкуса можно добавить щепотку морской соли в шоколадную основу. Она подчеркнет вкус шоколада и орехов. А если хочется ещё более насыщенного аромата, фундук можно заменить обжаренным миндалем.

3. Малиново-фисташковый баварский пирог без выпечки

Это более необычный и яркий вариант. В нём сочетаются кисло-сладкая малина, нежный сливочный крем и фисташки. Десерт не нужно выпекать, ведь основа готовится из печенья и масла. Такой пирог особенно красиво смотрится на праздничном столе благодаря розовому крему и зеленой ореховой крошке.

Ингредиенты для основы:

200 г песочного печенья;

80 г сливочного масла;

30 г измельчённых фисташек.

Для малинового крема:

300 г свежей или замороженной малины;

300 мл молока;

3 желтка;

90 г сахара;

10 г желатина;

50 мл холодной воды;

200 мл сливок жирностью 30–33%;

1 ч. л. лимонного сока.

Для украшения:

100 г свежей малины;

30–40 г очищенных фисташек;

несколько листочков мяты.

Приготовление:

Измельчите печенье в блендере до мелкой крошки. Добавьте растопленное масло и измельченные фисташки. Выложите смесь в форму диаметром 22–24 см. Хорошо прижмите ко дну, сформируйте бортики и поставьте в холодильник. Малину перетрите через сито, чтобы избавиться от косточек. Полученное пюре переложите в небольшую кастрюлю, добавьте лимонный сок и прогрейте несколько минут. Не нужно долго кипятить смесь. Желатин залейте холодной водой и оставьте набухать. Молоко нагрейте почти до кипения. Желтки разотрите с сахаром, а затем постепенно влейте в них горячее молоко. Перелейте смесь обратно в кастрюлю и нагревайте на слабом огне, постоянно помешивая, до легкого загустения. Не доводите до кипения. Снимите крем с плиты, добавьте желатин и перемешайте до полного растворения. Затем добавьте малиновое пюре и хорошо перемешайте. Остудите основу. Когда она станет прохладной и начнёт немного загустевать, взбейте сливки до мягких пиков. Осторожно введите сливки в малиновую основу. Делайте это не слишком быстро, чтобы крем остался воздушным. Выложите начинку на печенье, разровняйте и поставьте в холодильник на 5–6 часов. Перед подачей украсьте свежей малиной, измельченными фисташками и листиками мяты.

Совет: если используете замороженную малину, сначала разморозьте её и слейте лишнюю жидкость. Так крем получится более насыщенным по вкусу и не будет слишком водянистым. Фисташки лучше немного подсушить на сковороде без масла — так они станут более ароматными.

Как отметить Национальный день баварского кремового пирога

Самый простой способ присоединиться к гастрономическому празднику — приготовить пирог дома. Можно выбрать классический ванильный рецепт или попробовать необычное сочетание шоколада, кофе и орехов. Если не хочется проводить время на кухне, можно поискать десерт в местной кондитерской или заказать его для семейного чаепития.

Еще одна идея — устроить небольшую дегустацию и сравнить несколько начинок. Например, приготовить ванильный крем, шоколадный и ягодный, а затем предложить близким выбрать любимый. Это хороший повод провести вечер вместе и попробовать новые вкусы. В социальных сетях американцы делятся фотографиями десертов с хэштегом #BavarianCreamPieDay. Можно также рассказать, какой вариант пирога понравился больше всего, или поделиться собственным рецептом. Ведь главная идея этого дня — вспомнить о десерте с интересной историей и подарить себе немного сладкого удовольствия.

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