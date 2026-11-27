W austriackim Salzburgu 19-letni polski pomocnik Bartosz Mazurek stał się jednym z kluczowych zawodników RB Salzburg w wygranym meczu Ligi Europy przeciwko Araratowi-Armenii. Austriacka drużyna wygrała 2:0, a Mazurek otworzył wynik na początku drugiej połowy.

Gol i udział przy drugim trafieniu

Według Interia Sport, do przerwy żadna z drużyn nie zdobyła bramki. W 48. minucie Mazurek mocno uderzył pod poprzeczkę po podaniu Morgalli i wyprowadził gospodarzy na prowadzenie.

Później polski piłkarz oddał kolejny strzał na bramkę. Piłka po drodze trafiła w Maxence'a Carliera i znalazła się w siatce. Początkowo gola zaliczono Mazurkowi, jednak w protokole UEFA widnieje on jako samobójcze trafienie Carliera. Pod koniec spotkania Karim Konaté nie wykorzystał rzutu karnego, więc wynik pozostał bez zmian.

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Oceny austriackich mediów

Austriackie media wysoko oceniły grę Mazurka. Oe24.at określił go jako młody talent, który poprowadził Byki do zwycięstwa. Salzburg.at przyznał Polakowi najwyższą ocenę — 1 w lokalnej skali, w której 1 oznacza światową klasę, a 6 najniższy poziom. Portal zaznaczył, że jego wpływ na grę był szczególnie widoczny w drugiej połowie.

Portal SN.at nazwał Mazurka największym talentem, który poprowadził RB Salzburg do zwycięstwa. Latem piłkarz przeszedł do austriackiego klubu z Jagiellonii Białystok, a 14 listopada zadebiutował w reprezentacji Polski w meczu z Rumunią, grając 20 minut.

Następny mecz w Lidze Europy RB Salzburg rozegra 10 grudnia przeciwko Sparcie Praga.

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