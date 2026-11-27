В австрийском Зальцбурге 19-летний польский полузащитник Бартош Мазурек стал одним из ключевых игроков «РБ Зальцбург» в победном матче Лиги Европы против «Арарата-Армении». Австрийская команда выиграла со счётом 2:0, а Мазурек открыл счёт в начале второго тайма.

Гол и участие во втором взятии ворот

По данным Interia Sport, до перерыва команды не забили. На 48-й минуте Мазурек мощно пробил под перекладину после передачи Моргаллы и вывел хозяев вперёд.

Позже польский футболист нанёс ещё один удар по воротам. Мяч по пути попал в Максанса Карлье и оказался в сетке. Сначала этот гол записали на Мазурека, однако в протоколе УЕФА он указан как автогол Карлье. В конце встречи Карим Конате не реализовал пенальти, поэтому счёт остался неизменным.

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Оценки австрийских СМИ

Австрийские издания высоко оценили игру Мазурека. Oe24.at охарактеризовал его как молодого таланта, который привёл «быков» к победе. Salzburg.at поставил поляку наивысшую оценку — 1 по местной шкале, где 1 означает мировой класс, а 6 — худший уровень. Издание отметило, что его влияние на игру было особенно заметно во втором тайме.

Портал SN.at назвал Мазурека крупнейшим талантом, который повёл «РБ Зальцбург» к победе. Летом футболист перешёл в австрийский клуб из белостокской «Ягеллонии», а 14 ноября дебютировал за сборную Польши в матче против Румынии, сыграв 20 минут.

Следующий матч в Лиге Европы «РБ Зальцбург» проведёт 10 декабря против пражской «Спарты».

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