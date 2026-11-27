在奥地利萨尔茨堡，19岁的波兰中场巴尔托什·马祖雷克成为RB萨尔茨堡在欧联杯对阵阿拉拉特-亚美尼亚的获胜比赛中的关键球员之一。奥地利球队以2比0获胜，马祖雷克在下半场开始不久首开纪录。

进球并参与第二粒进球

据Interia Sport报道，上半场两队均未进球。第48分钟，马祖雷克接莫尔加拉传球后大力射门，球直挂球门上角，帮助主队取得领先。

随后，这名波兰球员又完成一次射门。皮球在途中击中马克桑斯·卡利耶后进入球网。该球起初被记在马祖雷克名下，但欧足联比赛报告将其列为卡利耶的乌龙球。比赛接近尾声时，卡里姆·科纳特罚丢点球，因此比分保持不变。

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奥地利媒体的评分

奥地利媒体高度评价了马祖雷克的表现。Oe24.at称他是一名带领“红牛”取得胜利的年轻天才。Salzburg.at给这名波兰球员打出最高分——1分，按当地评分标准，1分代表世界级，6分则是最低水平。该媒体指出，他对比赛的影响在下半场尤其明显。

SN.at门户网站称马祖雷克是带领RB萨尔茨堡取得胜利的最大天才。夏天，这名球员从比亚韦斯托克的雅盖隆转会至这家奥地利俱乐部；11月14日，他在对阵罗马尼亚的比赛中首次代表波兰国家队出场，踢了20分钟。

RB萨尔茨堡将在12月10日的下一场欧联杯比赛中对阵布拉格斯巴达。

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