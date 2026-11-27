27 listopada w niektórych kalendarzach kulinarnych wspomina się o Międzynarodowym Dniu Laksy — pikantnej zupy z makaronem, która cieszy się szczególną popularnością w Azji Południowo-Wschodniej i Australii. Przygotowuje się ją na bazie bogatego bulionu z mlekiem kokosowym lub tamaryndowcem, dodając owoce morza, kurczaka, warzywa i aromatyczne przyprawy. Każdy region ma swoją własną wersję tej potrawy, a w australijskim Darwinie organizowany jest nawet wielki festiwal poświęcony laksie.

Laksa to ostra zupa z makaronem, łącząca chińskie tradycje kulinarne z kuchnią malajską i innymi kuchniami Azji Południowo-Wschodniej. Najczęściej przygotowuje się ją na bazie pikantnej pasty z papryczek chili, czosnku, cebuli, imbiru i aromatycznych korzeni. Do pasty dodaje się bulion, a w wielu przepisach – również mleko kokosowe. Do gotowego dania dodaje się makaron ryżowy, owoce morza, kurczaka, rybę, jajka lub warzywa.

Trudno jest ustalić dokładne miejsce powstania laksa. Najpopularniejsza wersja wiąże jej powstanie z kulturą Peranakan — społecznością, która ukształtowała się w wyniku połączenia tradycji chińskich i lokalnych. W XV–XVII wieku chińscy kupcy i osadnicy przybywali do miast portowych archipelagu malajskiego, w szczególności do Malakki, Penang i Singapuru. Przywieźli ze sobą zwyczaj gotowania makaronu w bulionie, a lokalne tradycje kulinarne wzbogaciły tę potrawę o mleko kokosowe, chili, zioła i przyprawy.

W ten sposób stopniowo powstało danie, które dziś znamy pod nazwą laksa. Jednocześnie badacze nie są zgodni co do jej pochodzenia: różne regiony opracowały własne przepisy, dlatego nazywanie laksy wyłącznie daniem malezyjskim lub singapurskim nie byłoby do końca poprawne. Jej historia jest ściśle powiązana z handlem, migracjami i wymianą kulinarną między narodami Azji Południowo-Wschodniej.

Nie do końca wyjaśnione jest również pochodzenie samej nazwy. Według jednej z wersji jest ona powiązana z indyjskim słowem, które oznaczało rodzaj makaronu. Inna teoria nawiązuje do perskiego słowa lakhshah, również związanego z makaronem. Istnieje również wyjaśnienie, zgodnie z którym nazwa nawiązuje do dużej liczby składników dania. Nie ma ostatecznej odpowiedzi na to pytanie.

W jakich krajach laksa zyskała popularność

Laksę kojarzy się przede wszystkim z Malezją i Singapurem. To właśnie tam powstały jedne z najbardziej znanych odmian tej zupy, które dziś serwuje się w restauracjach na całym świecie. W Malezji szczególnie znana jest asam laksa z Penang. Przygotowuje się ją na bulionie rybnym z tamaryndowcem, dzięki czemu zupa ma wyrazisty, kwaśno-ostry smak. Zamiast mleka kokosowego stosuje się tu kwaśną bazę, a wśród głównych składników znajdują się ryba, makaron ryżowy, ogórek, cebula, ananas, mięta oraz ostra pasta.

Inną popularną odmianą jest laksa curry, którą często przygotowuje się z mlekiem kokosowym. Jej bulion jest gęsty, bogaty i aromatyczny. Dodaje się do niego krewetki, kulki rybne, kurczaka, tofu i kiełki fasoli. W Singapurze szczególnie popularna jest laksa katong. Jej charakterystyczną cechą są krótko pokrojone makarony, które wygodnie je się łyżką. Zupę zazwyczaj przygotowuje się z mlekiem kokosowym, krewetkami, kulkami rybnymi i przyprawami. Ta odmiana stała się jedną z kulinarnych wizytówek kraju.

W Indonezji również istnieje wiele lokalnych odmian laksa. Na przykład w regionie Palembang przygotowuje się zupę z rybą i kwaskowatymi nutami, a w innych częściach kraju można spotkać wersje z mlekiem kokosowym, kurczakiem, jajkami i różnymi rodzajami makaronu. Przepisy różnią się w zależności od wyspy i lokalnych produktów. Danie to znane jest również w Tajlandii, gdzie przygotowuje się je z lokalnymi przyprawami i składnikami. Z czasem laksa rozprzestrzeniła się poza granice Azji — zaczęto ją podawać w restauracjach w Australii, Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Szczególnie mocno zakorzeniła się w australijskim Darwinie, gdzie kuchnia azjatycka stała się ważną częścią lokalnej kultury gastronomicznej.

Dlaczego w Australii organizuje się festiwal poświęcony laksie

W australijskim Darwinie laksa już dawno stała się czymś więcej niż tylko popularną zupą. Miasto słynie z wielokulturowej społeczności i zamiłowania do kuchni azjatyckiej. Lokalne restauracje oferują dziesiątki wariantów tej potrawy, a kucharze rywalizują o tytuł najlepszych mistrzów laksy. Właśnie dlatego organizowany jest tu Darwin International Laksa Festival – Międzynarodowy Festiwal Laksa. Został on zapoczątkowany jako sposób na uczczenie kulinarnej różnorodności Terytorium Północnego Australii oraz wsparcie lokalnych restauracji i lokali gastronomicznych. W ramach festiwalu goście mogą spróbować różnych wersji zupy, odwiedzić uczestniczące w nim lokale i zagłosować na swoją ulubioną potrawę.

Festiwal stopniowo przekształcił się w wydarzenie na wielką skalę. W 2026 roku dołączyło do niego ponad 120 lokali, które zaprezentowały ponad 230 potraw z laksą lub inspirowanych tą potrawą. Finał odbył się na nabrzeżu w Darwinie, a zwycięzców wyłoniono w kilku kategoriach. Wśród uczestników znalazły się nie tylko tradycyjne zupy, ale także niezwykłe eksperymenty kulinarne.

Warto zaznaczyć, że festiwal w Darwinie odbywa się obecnie w październiku, a nie 27 listopada. Data ta pojawiała się w kalendarzu poszczególnych wydarzeń festiwalowych z poprzednich lat, w szczególności w 2022 roku. Dlatego 27 listopada można spotkać w kalendarzach gastronomicznych jako datę poświęconą zupie laksa, ale nie należy jej mylić ze stałą datą australijskiego festiwalu.

Jakie składniki są potrzebne do przygotowania laksy

Nie ma jednej receptury na laksę. Składniki zależą od kraju, regionu i konkretnego rodzaju zupy. Istnieją jednak produkty, które najczęściej wykorzystuje się do przygotowania tego dania.

Makaron. Najczęściej stosuje się makaron ryżowy lub wermiszel. W niektórych przepisach wykorzystuje się makaron pszenny.

Mleko kokosowe. Nadaje bulionowi gęstość, delikatność i lekko słodkawy smak. Szczególnie często dodaje się je do laksa curry.

Ryby i owoce morza. Krewetki, filety rybne, kalmary, kulki rybne lub pasta z krewetek pomagają wzbogacić smak bulionu.

Kurczak. Wykorzystuje się go w wielu domowych przepisach, zwłaszcza w wersjach malezyjskich i singapurskich.

Papryczka chili. To właśnie ona odpowiada za ostrość. Ilość papryczki można dostosować do własnych upodobań.

Trawa cytrynowa, galangal i imbir. Te składniki nadają zupie charakterystyczny, świeży i korzenny aromat.

Czosnek i szalotka. Tworzą one podstawę aromatycznej pasty.

Tamarind. Wykorzystuje się go w kwaśnych odmianach laksa, zwłaszcza w asam laksa z Penangu.

Zioła aromatyczne. Liście laksa, mięta, kolendra oraz inne zioła i przyprawy dodaje się przed podaniem lub w trakcie gotowania.

Dodatki. Gotowane jajka, tofu, ogórki, kiełki fasoli, ananas i kulki rybne sprawiają, że zupa jest bardziej pożywna i ma ciekawszą konsystencję.

Główny sekret laksa nie polega tylko na ostrości, ale na równowadze smaków. W dobrej zupie powinny łączyć się nuty pikantne, słone, kwaśne oraz, w zależności od przepisu, kremowa delikatność mleka kokosowego.

Ciekawostki o laksie

Istnieją dziesiątki regionalnych odmian laksa. W Malezji, Singapurze i Indonezji przepisy mogą się tak bardzo różnić, że dwa talerze laksa będą miały zupełnie inny wygląd i smak. Niektóre zupy są gęste i kremowe, inne – klarowne, kwaśne i nasycone rybnym aromatem.

Zupa stała się powodem kulinarnej rywalizacji. Malezja i Singapur mają własne tradycje przygotowywania laksa, a lokalni kucharze i smakosze często spierają się, gdzie serwuje się jej najlepszą wersję. Jednocześnie historia tej potrawy sięga znacznie dalej niż współczesne granice państwowe.

Laks je się nawet na śniadanie. W niektórych regionach Azji Południowo-Wschodniej talerz gorącej, ostrej zupy z makaronem to całkiem zwyczajny poranny posiłek. Właśnie tę tradycję spopularyzował między innymi szef kuchni Anthony Bourdain, który wysoko cenił laksę z Sarvara.

W Darwinie robi się z niej nawet lody. Miejscowi kucharze eksperymentują ze smakiem laksa i przenoszą go do zupełnie nieoczekiwanych potraw. Na festiwalach można spotkać burgery z laksa, ciasta, sałatki, ciastka i lody.

Laksa z Sarwak stała się znana daleko poza granicami Malezji. Do jej popularności przyczyniły się telewizyjne programy kulinarne oraz podróże znanych szefów kuchni. Ta odmiana wyróżnia się aromatycznym, korzennym bulionem, makaronem ryżowym, krewetkami, kurczakiem, omletem i limonką.

Trzy przepisy na laksę, które można przygotować w domu

Laksę można dostosować do produktów, które łatwo znaleźć w ukraińskich sklepach. Do niektórych przepisów potrzebna będzie gotowa pasta laksa lub pasta curry z działu azjatyckiego w supermarkecie. Jeśli nie ma galangalu ani liści laksy, można je zastąpić łatwiej dostępnymi przyprawami i ziołami, choć smak będzie się nieco różnił.

1. Klasyczna laksa curry z krewetkami i mlekiem kokosowym

To jedna z najbardziej znanych wersji tej zupy. Jest gęsta, aromatyczna, o delikatnym smaku kokosowym i przyjemnej ostrości.

Składniki na 3–4 porcje:

250 g makaronu ryżowego;

300 g obranych krewetek;

400 ml mleka kokosowego;

700 ml bulionu drobiowego lub rybnego;

2–3 łyżki pasty laksa lub czerwonej pasty curry;

2 ząbki czosnku;

1 mała cebula;

1 łyżeczka startego imbiru;

1 łyżka oleju roślinnego;

1 łyżka sosu rybnego;

1 łyżeczka cukru;

100 g kiełków fasoli;

2 jajka na twardo;

limonka i zielona cebula do podania.

Przygotowanie:

Makaron ryżowy przygotuj zgodnie z instrukcją na opakowaniu. Zazwyczaj wystarczy zalać go gorącą wodą lub krótko ugotować. Odcedź na durszlaku. W garnku rozgrzej olej. Dodaj drobno pokrojoną cebulę, czosnek i imbir. Smaż przez kilka minut, aż składniki zaczną wydzielać aromat. Dodaj pastę laksa lub pastę curry. Wymieszaj i podgrzewaj przez około minutę, aby przyprawy uwolniły swój aromat. Wlej bulion i mleko kokosowe. Dodaj sos rybny i cukier. Doprowadź do lekkiego wrzenia i gotuj na małym ogniu przez 8–10 minut. Wrzuć do bulionu krewetki i gotuj jeszcze przez 3–5 minut, aż nabiorą różowego koloru i będą całkowicie ugotowane. Rozłóż makaron do miseczek, zalej gorącym bulionem z krewetkami. Dodaj kiełki fasoli, połówki gotowanych jajek i zieloną cebulę. Przed podaniem skrop zupę sokiem z limonki.

Wskazówka: jeśli chcesz uzyskać bardziej intensywny smak, możesz dodać odrobinę pasty z krewetek lub kilka kulek rybnych. Ostrość potrawy reguluj ilością pasty curry.

2. Niezwykła zupa laksa z kurczakiem, ananasem i orzeszkami ziemnymi

Ta wersja inspirowana jest południowo-wschodnioazjatyckimi połączeniami słodkiego, ostrego i kwaśnego. Ananas nadaje bulionowi owocową świeżość, orzeszki ziemne — orzechowy smak, a kurczak sprawia, że zupa jest sycąca. Nie jest to klasyczny przepis regionalny, lecz domowa, autorska interpretacja zupy laksa.

Składniki na 3–4 porcje:

250 g makaronu ryżowego;

300 g fileta z kurczaka;

400 ml mleka kokosowego;

600 ml bulionu drobiowego;

2 łyżki czerwonej pasty curry;

150 g świeżego lub konserwowanego ananasa;

2 ząbki czosnku;

1 łyżeczka startego imbiru;

2 łyżki pasty z orzeszków ziemnych bez cukru;

1 łyżka sosu sojowego;

1 łyżeczka sosu rybnego (opcjonalnie);

1 łyżka oleju roślinnego;

1 mała marchewka;

50 g prażonych orzeszków ziemnych;

zielona cebula, kolendra i limonka do podania.

Przygotowanie:

Filet z kurczaka pokrój na małe kawałki. Marchewkę — w cienkie paski, ananasa — w kostkę. W garnku rozgrzej olej. Dodaj czosnek, imbir i pastę curry. Smaż przez około minutę, ciągle mieszając. Wlej bulion drobiowy i mleko kokosowe. Dodaj pastę z orzeszków ziemnych, sos sojowy i sos rybny. Dobrze wymieszaj, aby pasta z orzeszków ziemnych się rozpuściła. Dodaj kurczaka i marchewkę. Gotuj na średnim ogniu przez około 10–12 minut, aż kurczak będzie całkowicie ugotowany. Dodaj ananasa i podgrzewaj zupę jeszcze przez 2–3 minuty. Spróbuj bulionu: w razie potrzeby dodaj odrobinę soku z limonki lub jeszcze trochę pasty curry. Osobno ugotuj makaron ryżowy i rozłóż go do miseczek. Zalej makaron zupą, posyp posiekanymi orzeszkami ziemnymi, zieloną cebulką i kolendrą.

Wskazówka: aby uzyskać bardziej wyrazisty smak, przed dodaniem do zupy można lekko podsmażyć ananasa na suchej patelni. Stanie się on słodszy i nabierze delikatnego karmelowego aromatu. Jeśli nie lubisz słodkawych zup, zmniejsz ilość ananasa.

3. Asam laksa z Penang z rybą i tamaryndowcem

To propozycja dla tych, którzy chcą spróbować laksa bez mleka kokosowego. Asam laksa ma wyrazisty kwaśno-ostry smak, a podstawę jej bulionu stanowią ryba, tamaryndowiec i pikantna pasta. Właśnie tę odmianę kojarzy się z malezyjską wyspą Penang.

Składniki na 3–4 porcje:

250 g makaronu ryżowego;

400 g fileta z makreli lub innej tłustej ryby morskiej;

1,2 l wody;

2 łyżki pasty z tamaryndowca lub 3–4 łyżki gotowego koncentratu z tamaryndowca;

2–3 łyżki pasty chili;

1 mała cebula;

2 ząbki czosnku;

1 łyżeczka startego imbiru;

1 łodyga trawy cytrynowej;

1 łyżeczka cukru;

1–2 łyżki sosu rybnego;

1 mały ogórek;

1 mała czerwona cebula;

100 g ananasa;

mięta i kolendra do podania.

Przygotowanie:

Włóż rybę do garnka, zalej wodą i gotuj około 10–15 minut, aż będzie gotowa. Wyjmij rybę, a bulion przecedź. Usuń ości z ryby i pokrój filet na małe kawałki. W moździerzu lub blenderze zmiksuj cebulę, czosnek, imbir, pastę chili i posiekaną trawę cytrynową. Powinna powstać aromatyczna, pikantna pasta. Przełóż ją do garnka z bulionem rybnym. Dodaj tamaryndę, cukier i sos rybny. Gotuj na małym ogniu przez 10–15 minut. Wrzuć rybę z powrotem do garnka i podgrzewaj zupę jeszcze przez kilka minut. Spróbuj bulionu: powinien być wyraźnie kwaśny, ostry i lekko słony. Osobno ugotuj makaron ryżowy. Rozłóż go do miseczek i zalej gorącym bulionem rybnym. Na wierzchu ułóż pokrojony ogórek, czerwoną cebulę, ananasa, miętę i kolendrę.

Wskazówka: jeśli nie udało się znaleźć tamaryndowca, można użyć odrobiny soku z limonki lub cytryny. Smak będzie jednak inny: tamaryndowiec ma swoją charakterystyczną owocową kwaskowatość, która nadaje asam laks charakterystyczny smak.

Jak uczcić Międzynarodowy Dzień Laksu

Najprostszym sposobem na włączenie się w to kulinarne święto jest przygotowanie tej zupy w domu lub zamówienie jej w restauracji serwującej dania kuchni azjatyckiej. Można spróbować dwóch odmian laksa i porównać je: kremową wersję z mlekiem kokosowym oraz kwaśną asam laksa z rybą i tamaryndowcem.

Inną opcją jest zorganizowanie małej degustacji z przyjaciółmi. Przygotujcie kilka rodzajów makaronu, bulionów i dodatków, aby każdy mógł skomponować swoją własną miskę. A jeśli macie ochotę na eksperymenty, spróbujcie dodać do zupy ananasa, orzeszki ziemne lub inne nietypowe składniki. Laksa jest interesująca właśnie tym, że nie ma jednej niezmiennej receptury. Zmienia się w zależności od lokalnych produktów, tradycji i upodobań kucharza. Dlatego to kulinarne święto to świetna okazja nie tylko do spróbowania azjatyckiej klasyki, ale także do odkrycia własnej wersji tej pikantnej zupy.

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