26 listopada w Londynie rozpoczęł się 24-godzinny strajk pracowników metra, który spowodował zakłócenia w funkcjonowaniu sieci Tube.

Na niektórych odcinkach ruch pociągów został wstrzymany, w szczególności na linii centralnej między stacjami White City a Liverpool Street.

Związek zawodowy RMT protestuje przeciwko planom wprowadzenia dobrowolnego czterodniowego tygodnia pracy, uważając, że nowe warunki doprowadzą do wydłużenia czasu prowadzenia pociągów i pogorszenia warunków pracy maszynistów.

Służby transportowe ostrzegły o zakłóceniach na wszystkich liniach do końca dnia. Po godz. 21:00 nie przewiduje się ruchu pociągów. W piątek metro na liniach, które nie zostały bezpośrednio dotknięte strajkiem, rozpocznie kursowanie o godz. 7:00, jednak normalna częstotliwość kursów zostanie przywrócona dopiero pod koniec dnia roboczego.

Związek zawodowy ogłosił również nowe strajki: dwa w grudniu, dwa w styczniu i trzy w lutym. Z londyńskiego metra korzysta codziennie około 3–4 milionów pasażerów.

Źródło: BBC.

Eurostar odwołał w środę, 25 listopada, kilka połączeń między Londynem a Paryżem z powodu niezapowiedzianego strajku pracowników. Operator wezwał pasażerów do odłożenia podróży i, w miarę możliwości, zmiany terminu podróży.

Niemiecki związek zawodowy Ver.di wezwał pracowników Amazona do strajku ostrzegawczego w Czarny piątek, 27 listopada. Akcja ma objąć 11 obiektów firmy w Niemczech.

We Francji policjanci rozpoczęli strajk o północy i organizują zgromadzenia przed komisariatami w ramach ogólnokrajowej mobilizacji. Akcję zainicjował związek zawodowy Alliance Police Nationale.

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