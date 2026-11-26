26 listopada Marine Le Pen oskarżyła prezydenta Francji Emmanuela Macrona o próbę doprowadzenia do przyjęcia siedmioletniego budżetu UE do końca 2026 roku, aby ograniczyć możliwości przyszłego prezydenta Francji w zakresie zmiany polityki finansowej kraju po wyborach w 2027 roku.

Liderka skrajnie prawicowej partii „Zjednoczenie Narodowe” stwierdziła, że przyspieszenie negocjacji w sprawie budżetu UE na lata 2028–2034 może mieć podłoże polityczne.

Według niej argumenty Paryża dotyczące zwiększenia finansowania Wspólnej Polityki Rolnej nie wynikają z prawdziwej troski o francuskich rolników.

Le Pen obiecała wcześniej, że w przypadku zwycięstwa w wyborach prezydenckich zmniejszy składkę Francji do budżetu UE o ponad 11 mld euro, a płatności netto ograniczy do 5 mld euro rocznie. Zadeklarowała również zamiar zaprzestania pomocy finansowej dla Ukrainy nie później niż sześć miesięcy po objęciu władzy.

Oświadczenie Le Pen padło po tym, jak Pałac Elizejski ostrzegł: Macron nie będzie kontynuował negocjacji w sprawie wieloletniego budżetu UE po grudniu, jeśli do końca roku państwa członkowskie nie osiągną porozumienia co do zasadniczych kwestii.

Źródło: Marine Le Pen.

Francja i Niemcy zaproponowały mechanizmy zabezpieczające przyszły siedmioletni budżet Unii Europejskiej na lata 2028–2034 oraz finansowania Ukrainy na wypadek ewentualnego dojścia do władzy we Francji Marine Le Pen, która obiecuje dwukrotne zmniejszenie wkładu netto Paryża do budżetu UE, zaprzestanie wsparcia finansowego dla Kijowa oraz dopuszcza możliwość odmowy ratyfikacji porozumienia budżetowego.

Marine Le Pen podczas lunchu w Paryżu we Francji odpowiedziała na pytania ambasadorów ośmiu państw graniczących z metropolitalną Francją dotyczące jej planów wobec kraju i Unii Europejskiej.

Liderka francuskiej skrajnej prawicy Marine Le Pen 25 października oficjalnie rozpoczęła kampanię wyborczą, obiecując przywrócenie porządku i zaufania w kraju. Posłanka z partii „Zjednoczenie Narodowe”, zgodnie z podanymi danymi, prowadzi w wyścigu prezydenckim ze znaczną przewagą.

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