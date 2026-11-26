11月26日，玛琳·勒庞指责法国总统埃马纽埃尔·马克龙试图在2026年底前推动通过欧盟七年期预算， 以此限制未来法国总统在2027年大选后调整国家财政政策的能力。

极右翼政党“国民联盟”的领导人表示，加快2028至2034年欧盟预算谈判的进程可能带有政治动机。

她表示，巴黎方面关于增加共同农业政策资金的论点，并非真正出于对法国农民的关切。

勒庞此前曾承诺，若在总统大选中获胜，将削减法国对欧盟预算的贡献额超过110亿欧元，并将净支付额限制在每年50亿欧元以内。 她还表示，打算在执政后六个月内停止对乌克兰的财政援助。

勒庞发表此番言论之前，爱丽舍宫曾发出警告：如果各成员国在年底前未能就欧盟多年期预算达成原则性协议，马克龙将不会在12月之后继续就此进行谈判。

来源：玛琳·勒庞。

法国和德国就2028至2034年的未来七年预算，以及针对乌克兰的资金支持。此举是为应对玛丽娜·勒庞可能在法国上台的情况——她曾承诺将巴黎对欧盟预算的净贡献削减一半，停止对基辅的财政支持，并可能拒绝批准预算协议。

玛丽娜·勒庞在法国巴黎的一场午餐会上，回答了与法国本土接壤的八个国家大使关于其对法国及欧盟计划的提问。

法国极右翼领导人玛丽娜·勒庞于10月25日正式启动竞选活动，承诺将恢复国内的秩序与信任。 据相关数据显示，这位“国民联盟”党议员在总统竞选中以显著优势领先。

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