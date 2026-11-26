26 ноября Марин Ле Пен обвинила президента Франции Эммануэля Макрона в попытке добиться принятия семилетнего бюджета ЕС до конца 2026 года, чтобы ограничить возможности будущего президента Франции изменить финансовую политику страны после выборов 2027 года.

Лидер ультраправой партии «Национальное объединение» заявила, что ускорение переговоров по бюджету ЕС на 2028–2034 годы может быть политически мотивированным.

По её словам, аргументы Парижа относительно увеличения финансирования Общей аграрной политики не являются подлинной заботой о французских фермерах.

Ле Пен ранее обещала в случае победы на президентских выборах сократить взнос Франции в бюджет ЕС более чем на 11 млрд евро, а чистые платежи ограничить 5 млрд евро в год. Также она заявляла о намерении прекратить финансовую помощь Украине не позднее чем через шесть месяцев после прихода к власти.

Заявление Ле Пен прозвучало после того, как Елисейский дворец предупредил: Макрон не будет продолжать переговоры по многолетнему бюджету ЕС после декабря, если до конца года страны-члены не достигнут принципиальной договоренности.

Источник: Марин Ле Пен.

Франция и Германия предложили механизмы защиты будущего семилетнего бюджета Европейского Союза на 2028–2034 годы и финансирования Украины на случай возможного прихода к власти во Франции Марин Ле Пен, которая обещает вдвое сократить чистый взнос Парижа в бюджет ЕС, прекратить финансовую поддержку Киева и допускает отказ от ратификации бюджетного соглашения.

Марин Ле Пен во время обеда в Париже, Франция, ответила на вопросы послов восьми государств, граничащих с метропольной Францией, о своих планах в отношении страны и Евросоюза.

Лидер французских ультраправых Марин Ле Пен 25 октября официально начала предвыборную кампанию, пообещав восстановить порядок и доверие в стране. Депутат от партии «Национальное объединение», согласно приведенным данным, лидирует в президентской гонке со значительным отрывом.

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