Europejscy dyplomaci krytykują pomysł Jareda Kushnera dotyczący gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy, które mogłyby opierać się na zasadach zawartych w art. 5 Traktatu NATO.

Wątpią oni, czy taki mechanizm będzie skuteczny bez pełnego członkostwa Ukrainy w Sojuszu.

Kushner, specjalny wysłannik Donalda Trumpa, oświadczył wcześniej, że Rosja rzekomo jest gotowa zgodzić się na gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy na wzór artykułu 5. Jednak w Moskwie pomysł ten został natychmiast odrzucony jako nie do przyjęcia.

Europejscy dyplomaci podkreślają, że Ukraina nie może być „członkinią NATO tylko w połowie”, ponieważ mechanizm obrony zbiorowej albo działa w ramach Sojuszu, albo nie.

Jednocześnie kraje europejskie dążą do udziału w kształtowaniu przyszłej architektury bezpieczeństwa kontynentu wraz z Ukrainą. Prezydent Francji Emmanuel Macron ponownie poruszył kwestię przystąpienia Ukrainy do NATO, a kanclerz Niemiec Friedrich Merz stwierdził, że odmowa zaproszenia Ukrainy do Sojuszu podczas szczytu w Bukareszcie w 2008 roku była błędem.

Źródło: Le Monde.

Władimir Putin podczas prywatnych rozmów zgodził się, że po zakończeniu wojny Ukraina może otrzymać od Stanów Zjednoczonych i partnerów europejskich gwarancje bezpieczeństwa podobne do art. 5 NATO, pod warunkiem że na terytorium Ukrainy nie będą rozmieszczane bazy ani wojska Sojuszu.

Specjalni wysłannicy prezydenta USA, Steve Witkoff i Jared Kushner, w ciągu ostatnich miesięcy wielokrotnie poruszali podczas zamkniętych spotkań z przedstawicielami Ukrainy i krajów europejskich kwestię ewentualnego przystąpienia Kijowa do NATO w zamian za ustępstwa terytorialne ze strony Rosji.

Wiceminister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Riabkow oświadczył, że Moskwa nie zgodzi się nawet na tak zwane „quasi-członkostwo” Ukrainy w NATO. Według niego wszelkie rozwiązania przewidujące taki status dla Kijowa są nie do przyjęcia dla Kremla.

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