欧洲外交官们批评了贾里德·库什纳关于为乌克兰提供安全保障的提议，该提议可能基于北约《宪章》第五条的原则。

他们质疑，在乌克兰未成为北约正式成员国的情况下，此类机制能否真正发挥作用。

作为唐纳德·特朗普的特使，库什纳此前曾表示，俄罗斯似乎愿意同意参照《北约宪章》第五条为乌克兰提供安全保障。然而，莫斯科方面立即驳回了这一提议，称其不可接受。

欧洲外交官强调，乌克兰不可能成为“半个北约成员国”，因为集体防御机制要么在北约框架内生效，要么根本不生效。

与此同时，欧洲各国希望与乌克兰共同参与构建欧洲未来的安全架构。 法国总统埃马纽埃尔·马克龙再次提及乌克兰加入北约的问题，而德国总理弗里德里希·默茨则表示，2008年在布加勒斯特峰会上拒绝邀请乌克兰加入北约是一个错误。

来源：《世界报》。

弗拉基米尔·普京在私下接触中表示同意，战争结束后，乌克兰可以从美国和欧洲伙伴那里获得类似于北约第5条的安全保障，前提是北约不会在乌克兰境内部署基地或军队。

美国总统特使史蒂夫·维特科夫和贾里德·库什纳在过去几个月里，多次在与乌克兰及欧洲国家代表的闭门会议上，提出以基辅加入北约作为交换，换取俄罗斯在领土问题上做出让步。

俄罗斯副外长谢尔盖·里亚布科夫表示，莫斯科甚至不会同意乌克兰在北约的所谓“准成员国”地位。据他称，任何赋予基辅此类地位的方案，对克里姆林宫来说都是不可接受的。

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