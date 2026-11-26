土耳其正致力于将Roketsan公司生产的ORKA轻型反潜鱼雷集成到Baykar公司研制的Bayraktar AKINCI攻击型无人机武器系统中。该无人机已首次成功完成该鱼雷的空中投放。 Baykar公司技术总监兼联合所有人塞尔丘克·拜拉克塔尔在其X平台账号上发布了测试视频。此次测试标志着土耳其反潜防御和海域防护能力发展的重要里程碑。

据阿纳多卢通讯社报道，在测试过程中，搭载“奥尔卡”鱼雷的“拜拉克塔尔·阿金奇”无人机从乔尔卢飞行训练与测试中心起飞。 在萨罗斯湾进行的首轮测试中，“奥尔卡”鱼雷安全地从无人机翼下挂点脱离，并成功在预定点入水。

据悉，口径为324毫米的“奥尔卡”轻型反潜鱼雷于2020年研制，旨在取代美国的Mk 46和Mk 54 LWT鱼雷。 该鱼雷长2.85米，有效射程15公里，估算重量220千克，速度可达83公里/小时以上。

“奥尔卡”配备了主动-被动声学自导寻的头和自主制导功能，用于打击水下目标，并设计用于从水面舰艇和航空平台发射。

据《Defense Express》报道，将“奥尔卡”反潜鱼雷集成到“巴伊拉克塔尔·阿金奇”（Bayraktar AKINCI）攻击型无人机上，不仅扩大了其潜在载具的范围，还使得该型武器能够从空中打击深海目标的应用规模得以扩大。 因此，传统的作战方式也可能随之改变：鱼雷将不再从舰船、潜艇、飞机等常规载具上发射，而是通过远程操控的无人机进行发射。

这反过来又带来了一系列优势，例如执行任务时人员的安全性，以及在水域巡逻期间的飞行持续时间。 例如，“拜拉克塔尔·阿金奇”（Bayraktar AKINCI）可在空中持续飞行长达24小时，并能以“编队”形式运作——即多个系统整合为一个自动化系统，通过相互分配任务共同执行任务。

与此同时，土耳其将获得由本土企业研发的全新、完全独一无二的解决方案。鉴于该国高度重视海域安全——特别是通过机器人技术来实现——这一举措前景尤为广阔。 据悉，安卡拉最近成为全球首个订购三架“基兹勒尔马”（Kızılelma）无人战斗机的国家，这些战机与“拜拉克塔尔TB3”侦察打击无人机一样，均可部署在土耳其特遣舰“阿纳多卢号”（TCG Anadolu）上。

在军工技术合作方面，基于“Bayraktar AKINCI”平台开发的“ORKA”无人鱼雷载具同样能够吸引海外客户的关注。 目前，这些可直接进入海域的土耳其无人机的客户名单包括沙特阿拉伯、巴基斯坦、阿塞拜疆和印度尼西亚等国。

据DEFENSE EXPRESS报道。

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