Turcja pracuje nad włączeniem lekkiej torpedy przeciwokrętowej ORKA, produkowanej przez firmę Roketsan, do uzbrojenia bezzałogowego samolotu bojowego Bayraktar AKINCI firmy Baykar. Aparat po raz pierwszy pomyślnie przeprowadził zrzut tej torpedy z powietrza. Film z testów opublikował na swoim koncie w serwisie X dyrektor techniczny i współwłaściciel firmy Baykar, Selçuk Bayraktar. Testy te stanowiły ważny etap w rozwoju tureckich zdolności w zakresie obrony przeciwokrętowej i ochrony akwenów morskich.

Według informacji agencji Anadolu, w trakcie testów Bayraktar AKINCI z torpedą ORKA na pokładzie wystartował z Centrum Szkolenia Lotniczego i Testów w Çorlu. Podczas pierwszego testu, przeprowadzonego w zatoce Saros, torpeda ORKA bezpiecznie odłączyła się od węzła pod skrzydłem bezzałogowego statku powietrznego i pomyślnie wpadła do wody w wyznaczonym punkcie.

Jak wiadomo, lekka torpeda przeciwokrętowa ORKA o kalibrze 324 mm została opracowana w 2020 roku jako zamiennik amerykańskich torped Mk 46 i Mk 54 LWT. Jej długość wynosi 2,85 metra, zasięg operacyjny 15 kilometrów, przybliżona masa 220 kilogramów, a prędkość przekracza 83 km/h.

ORKA jest wyposażona w aktywno-pasywny akustyczny głowicę samonaprowadzającą oraz funkcje autonomicznego naprowadzania w celu zwalczania celów podwodnych i jest przeznaczona do wystrzeliwania z okrętów nawodnych oraz nośników lotniczych.

Zgodnie z informacjami serwisu Defense Express należy zauważyć, że integracja torpedy przeciwokrętowej ORKA z bojowym bezzałogowym statkiem powietrznym Bayraktar AKINCI rozszerza listę jej potencjalnych nośników i umożliwia zwiększenie zakresu zastosowania tego typu uzbrojenia do niszczenia celów na głębokościach morskich z powietrza. W ten sposób potencjalnie może ulec zmianie również tradycyjne podejście, zgodnie z którym torpedy będą wystrzeliwane nie z typowych środków kierowanych, takich jak okręty, łodzie podwodne, samoloty itp., ale z zdalnie sterowanych bezzałogowych statków powietrznych.

To z kolei pociąga za sobą szereg korzyści, takich jak na przykład bezpieczeństwo personelu podczas misji oraz długość lotów w trakcie patrolowania akwenów. Tak więc Bayraktar AKINCI jest w stanie pozostawać w powietrzu do 24 godzin, a także działać w „formacji”, gdy połączone w jeden zautomatyzowany system kompleksy wykonują misję wspólnie, dzieląc się zadaniami między sobą.

Z kolei Turcja otrzyma nowe, całkowicie unikalne rozwiązanie, zrealizowane przez lokalne przedsiębiorstwa. Wygląda to szczególnie obiecująco w kontekście tego, że kraj ten przywiązuje dużą wagę właśnie do bezpieczeństwa akwenów, w szczególności poprzez automatyzację. Niedawno ujawniono, że Ankara jako pierwsza na świecie zawarła umowę na dostawę trzech bezzałogowych myśliwców Kızılelma, które – podobnie jak drony rozpoznawczo-uderzeniowe Bayraktar TB3 – mogą być wykorzystywane z pokładu tureckiego okrętu specjalnego TCG Anadolu.

Jeśli chodzi o współpracę wojskowo-techniczną, to bezzałogowy nośnik torped ORKA oparty na platformie Bayraktar AKINCI również może przyciągnąć uwagę zagranicznych klientów. Obecnie na liście nabywców tych tureckich dronów, mających bezpośredni dostęp do akwenów morskich, znajdują się takie kraje jak Arabia Saudyjska, Pakistan, Azerbejdżan i Indonezja.

Informuje o tym serwis DEFENSE EXPRESS.

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