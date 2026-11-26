Европейские дипломаты критикуют идею Джареда Кушнера о гарантиях безопасности для Украины, которые могли бы основываться на принципах 5-й статьи НАТО.

Они сомневаются, что такой механизм будет эффективным без полноценного членства Украины в Альянсе.

Кушнер, специальный посланник Дональда Трампа, ранее заявлял, что Россия якобы готова согласиться на гарантии безопасности для Украины по аналогии со статьей 5. Однако в Москве эту идею сразу отвергли, назвав ее неприемлемой.

Европейские дипломаты подчеркивают, что Украина не может быть «наполовину членом НАТО», поскольку механизм коллективной обороны либо действует в рамках Альянса, либо нет.

В то же время европейские страны стремятся участвовать в формировании будущей архитектуры безопасности континента вместе с Украиной. Президент Франции Эммануэль Макрон вновь поднял вопрос о вступлении Украины в НАТО, а канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что отказ от приглашения Украины в Альянс на саммите в Бухаресте в 2008 году был ошибкой.

Источник: Le Monde.

Владимир Путин в ходе частных контактов согласился с тем, что после завершения войны Украина может получить от США и европейских партнеров гарантии безопасности, аналогичные статье 5 НАТО, при условии, что на украинской территории не будут размещаться базы или войска Альянса.

Спецпосланцы президента США Стив Виткофф и Джаред Кушнер в течение последних месяцев неоднократно поднимали на закрытых встречах с представителями Украины и европейских стран вопрос о возможном вступлении Киева в НАТО в обмен на территориальные уступки со стороны России.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва не согласится даже на так называемое «квазичленство» Украины в НАТО. По его словам, любые формулы, предусматривающие такой статус для Киева, неприемлемы для Кремля.

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