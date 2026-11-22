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володимир путін під час приватних контактів погодився з тим, що після завершення війни Україна може отримати від США та європейських партнерів гарантії безпеки, подібні до статті 5 НАТО, за умови, що на українській території не розміщуватимуть бази чи війська Альянсу.

Про це в неділю, 22 листопада 2026 року, повідомив оглядач видання The Washington Post Девід Ігнатіус із посиланням на обізнане з перебігом переговорів джерело.

За даними співрозмовника видання, у відповідь на категоричну відмову кремля від присутності баз НАТО в Україні американська сторона запропонувала відведення російських військ від українського кордону одразу після підписання угоди про припинення вогню. У разі нового наступу російської армії сили Альянсу мають бути негайно перекинуті на територію України. Крім того, обговорюється механізм зняття санкцій із рф з їх автоматичним поверненням, якщо москва почне зосереджувати війська для нового вторгнення.

Представники США та Європи також опрацьовують інструменти моніторингу за дотриманням росією домовленостей і систему оперативного обміну інформацією на випадок нападу. За інформацією джерела, спеціальний представник президента США Джаред Кушнер попередив путіна, що конфлікт, який починався як війна з Україною, фактично переріс в опосередковану війну з Європою.

Джерело: The Washington Post.

Спецпосланці президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер протягом останніх місяців неодноразово порушували на закритих зустрічах із представниками України та європейських країн питання можливого вступу Києва до НАТО в обмін на територіальні поступки Росії.

Заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков заявив, що Москва не погодиться навіть на так зване «квазичленство» України в НАТО. За його словами, будь-які формули, які передбачають такий статус для Києва, є неприйнятними для Кремля.

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