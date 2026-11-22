Владимир Путин в ходе частных переговоров согласился с тем, что после завершения войны Украина может получить от США и европейских партнеров гарантии безопасности, аналогичные статье 5 НАТО, при условии, что на территории Украины не будут размещаться базы или войска Альянса.

Об этом в воскресенье, 22 ноября 2026 года, сообщил обозреватель издания The Washington Post Дэвид Игнатиус со ссылкой на источник, осведомлённый о ходе переговоров.

По данным собеседника издания, в ответ на категорический отказ Кремля от присутствия баз НАТО в Украине американская сторона предложила отвод российских войск от украинской границы сразу после подписания соглашения о прекращении огня. В случае нового наступления российской армии силы Альянса должны быть немедленно переброшены на территорию Украины. Кроме того, обсуждается механизм снятия санкций с РФ с их автоматическим возобновлением, если Москва начнет сосредотачивать войска для нового вторжения.

Представители США и Европы также разрабатывают инструменты мониторинга соблюдения Россией договоренностей и систему оперативного обмена информацией на случай нападения. По информации источника, специальный представитель президента США Джаред Кушнер предупредил Путина, что конфликт, который начинался как война с Украиной, фактически перерос в опосредованную войну с Европой.

Источник: The Washington Post.

Спецпосланцы президента США Стив Виткофф и Джаред Кушнер в течение последних месяцев неоднократно поднимали на закрытых встречах с представителями Украины и европейских стран вопрос о возможном вступлении Киева в НАТО в обмен на территориальные уступки со стороны России.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва не согласится даже на так называемое «квазичленство» Украины в НАТО. По его словам, любые формулы, предусматривающие такой статус для Киева, неприемлемы для Кремля.

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