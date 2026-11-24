Во вторник, 24 ноября, в результате вражеского удара в Шевченковском районе пострадали два человека. Повреждены несколько жилых домов и учебное заведение, в зданиях выбиты окна. В одном из домов на первом и втором этажах вспыхнул пожар.

Удар повредил сразу несколько жилых домов. Также пострадало учебное заведение — в зданиях выбило окна. В одном из домов после попадания возник пожар. Огонь охватил помещения на уровне первого и второго этажей.

На данный момент известно о двух пострадавших. Информация об их состоянии и других последствиях атаки может уточняться. О последствиях атаки сообщил глава Шевченковской районной государственной администрации.

Вечером 24 ноября российский дрон упал в Шевченковском районе. Возник пожар на 1–2 этажах 16-этажного жилого дома.

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