У вівторок, 24 листопада, внаслідок ворожого удару в Шевченківському районі постраждали двоє людей. Пошкоджено кілька житлових будинків і заклад освіти, у будівлях вибило вікна. В одному з будинків спалахнула пожежа на першому та другому поверхах.

Удар пошкодив одразу кілька житлових будинків. Також постраждав заклад освіти — у будівлях вибило вікна. В одному з будинків після влучання виникла пожежа. Вогонь охопив приміщення на рівні першого та другого поверхів.

Наразі відомо про двох постраждалих. Інформація щодо їхнього стану та інших наслідків атаки може уточнюватися. Про наслідки атаки повідомив очільник Шевченківської районної державної адміністрації.

Увечері 24 листопада російський дрон упав у Шевченківському районі. Виникла пожежа на 1-2 поверхах 16-поверхового житлового будинку.

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