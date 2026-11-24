Увечері 24 листопада російський дрон упав у Шевченківському районі. Виникла пожежа на 1-2 поверхах 16-поверхового житлового будинку.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.



«У Шевченківському районі влучання уламків БпЛА та пожежа на 1-2 поверхах 16-поверхового житлового будинку. А також — у дворі будинку. Екстрені служби прямують на місце», - написав Кличко. ‘

Пізніше з'явилося відео пожежі.



Постраждалий від удару двір повністю охопило вогнем!

Нагадаємо, що 24 листопада у Голосіївському районі Києва рятувальники загасили пожежі, що виникли внаслідок атаки російських дронів.

У Голосіївському районі столиці вдень 24 листопада виникла пожежа на складах після падіння російського безпілотника.

24 листопада унаслідок ворожих ударів зафіксовано пошкодження енергетичних об’єктів у Вишгородському та Білоцерківському районах.

Під час ранкової атаки 23 листопада уламки російських безпілотників зафіксували у Подільському та Святошинському районах столиці. Зокрема, в Подільському районі вони впали на територію нежитлової будівлі.





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