Відео: Після атаки дрона у Києві спалахнула пожежа у Шевченківському районі
Увечері 24 листопада російський дрон упав у Шевченківському районі. Виникла пожежа на 1-2 поверхах 16-поверхового житлового будинку.
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.
«У Шевченківському районі влучання уламків БпЛА та пожежа на 1-2 поверхах 16-поверхового житлового будинку. А також — у дворі будинку. Екстрені служби прямують на місце», - написав Кличко. ‘
Пізніше з'явилося відео пожежі.
Постраждалий від удару двір повністю охопило вогнем!
Нагадаємо, що 24 листопада у Голосіївському районі Києва рятувальники загасили пожежі, що виникли внаслідок атаки російських дронів.
24 листопада унаслідок ворожих ударів зафіксовано пошкодження енергетичних об’єктів у Вишгородському та Білоцерківському районах.
Під час ранкової атаки 23 листопада уламки російських безпілотників зафіксували у Подільському та Святошинському районах столиці. Зокрема, в Подільському районі вони впали на територію нежитлової будівлі.