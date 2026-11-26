26 ноября в Лондоне началась 24-часовая забастовка работников метрополитена, из-за которой возникли перебои в работе Tube.

На отдельных участках движение поездов было остановлено, в частности на центральной линии между станциями White City и Liverpool Street.

Профсоюз RMT протестует против планов введения добровольной четырёхдневной рабочей недели, считая, что новые условия приведут к увеличению продолжительности управления поездами и ухудшению условий труда машинистов.

Транспортная служба предупредила о перебоях на всех линиях до конца дня. После 21:00 движение поездов не ожидается. В пятницу метро на линиях, которые непосредственно не пострадали от забастовки, начнет работать с 7:00, однако нормальный интервал движения восстановится только к концу рабочего дня.

Профсоюз также анонсировал новые забастовки: две в декабре, две в январе и три в феврале. Лондонским метро ежедневно пользуются около 3–4 миллионов пассажиров.

Источник: BBC.

Eurostar отменил несколько рейсов между Лондоном и Парижем в среду, 25 ноября, из-за необъявленной забастовки работников. Оператор призвал пассажиров отложить поездки и, по возможности, изменить дату путешествия.

Немецкий профсоюз Ver.di призвал сотрудников Amazon к предупредительной забастовке в «Черную пятницу», 27 ноября. Акция должна охватить 11 объектов компании в Германии.

Во Франции полицейские с полуночи начали забастовку и проводят митинги возле полицейских участков в рамках общенациональной мобилизации. Акцию инициировал профсоюз Alliance Police Nationale.

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